Adán Augusto López estará en Orizaba; esto sabemos

Tras anunciar la próxima visita del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para una asamblea informativa el viernes 28 de julio a las 15:30 horas en la alameda de Orizaba, el dirigente de Alianza Patriótica Nacional en Veracruz, Alejandro Devaux Zurita, se desvinculó del diputado Sergio Gutiérrez.

Acompañado por Daniel Figueroa, del grupo Coma de Córdoba, indicó que la asamblea se llevará a tres municipios de la zona de las Altas Montañas que son Orizaba, Zongolica y Córdoba, ese mismo día.

En cuanto a los trabajos que se realizan en la entidad para posicionar el trabajo del exfuncionario, indicó que estos son encabezados por Mario Llergo.

"La coordinación de los trabajos políticos de Adán Augusto zona Veracruz son responsabilidad de Mario Llergo. Nosotros no tenemos ningún vínculo más que con Adán, estamos convencidos de que el tiempo de hoy es de Adán", apuntó.

Morena Veracruz, sin 'corcholata' favorita

Por otra parte, descartó que en la entidad el partido Morena, que encabeza Esteban Ramírez Zepeta, esté inclinándose en favor de alguna de las llamadas "corcholatas", pues la percepción que tiene es que ha sido respetuoso y se ha mantenido al margen, lo mismo que el gobernador.

No obstante, reconoció que en el estado se percibe "muchísima propaganda de Claudia (Sheinbaum) por todo el estado", pero las bardas no votan.

Consideró que el trabajo que ha realizado el exsecretario de Gobernación y su trayectoria hablan por sí solo, pues es un hombre preparado que tiene una visión de Estado.

Y su paso por una universidad extranjera le dio una visión distinta a la de los demás aspirantes, pero además es quien mejor garantiza la continuidad de las políticas del Presidente y de la Cuarta Transformación.

Respecto a la propuesta que lanzara Claudia Sheinbaum de ampliar la autopista Puebla-Orizaba a cuatro carriles, destacó que uno de los acuerdos del Consejo Nacional de Morena fue no hacerlas como si fuera una campaña.

"Consideramos que Adán Augusto trae una propuesta seria, porque las promesas de campaña tienen que ser primero una necesidad para que se conviertan en política pública para que pueda ejercerse, si no, es una mentira.

"Consideramos que no es el momento, que los trabajos que están realizando los otros dos aspirantes ya no están funcionando, no están creciendo y están agarrando artimañas de todos lados para poder generar empatía con la gente", puntualizó.

Caso contrario, remarcó, es Adán Augusto, pues está de abajo alcanzando las encuestas y dicen que "caballo que alcanza, gana".

Por su parte, el representante del grupo Coma señaló que se ha sumado en favor del exsecretario de Gobernación y en los recorridos que se hacen ven que la gente los recibe muy bien y sin duda es la mejor propuesta para dar equilibrio al país.

Tentativamente esta gira iniciará a las 10:00 horas en Zongolica, después seguirá Orizaba y finalmente Córdoba.