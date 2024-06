Panistas acusan persecución política en Veracruz contra Yunes Márquez

Diputados y una senadora del Partido Acción Nacional (PAN) denunciaron que la gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nahle, solicitó a la Fiscalía General del Estado impedir que el senador electo, Miguel Ángel Yunes Márquez, asuma su cargo, lo que demuestra que gobernará "con el garrote en la mano".

Los panistas afirman que esta acción refleja una "visión autoritaria" de la morenista y la forma en que ejercerá el poder una vez que asuma el cargo.

Indira Rosales San Román, senadora del PAN, acompañada de diputados federales y locales del mismo partido, argumentó que Yunes Márquez es víctima de una persecución política.

Según Rosales, Nahle pidió a la Fiscalía acelerar un proceso penal contra Yunes Márquez para obligarlo a comparecer ante un juez y proceder a su detención.

"Esta declaración es más que un abuso, encierra toda una visión autoritaria del ejercicio de gobierno", declaró Rosales.

Rosales añadió que la postura de Nahle indica que gobernará "con el garrote en la mano" para intimidar a la oposición en Veracruz.

También mencionó que la persecución contra Yunes Márquez está basada en su intención de ser candidato a presidente municipal de Veracruz en 2021, bajo el argumento de que no reside en el municipio. "Tanto el Tribunal Federal Electoral, como el INE, como el propio juez que sigue esta causa, reconocen que tiene su domicilio en Veracruz", afirmó Rosales.

PIDEN IMPARCIALIDAD

María Josefina Gamboa Torales, diputada federal, criticó la contradicción de Nahle al acusar a Yunes Márquez de no tener domicilio en Veracruz cuando ella es originaria de Zacatecas.

Además, Gamboa señaló que Nahle no ha solicitado acelerar las investigaciones de miles de homicidios, crímenes contra periodistas, feminicidios y robos en el estado. "Eso no, eso a ella no le interesa", comentó Gamboa.

La legisladora federal también mencionó que Nahle no ha exigido celeridad en las investigaciones de las casi 40 denuncias en su contra por enriquecimiento ilícito, corrupción y otros delitos. "Hacerlo hablaría de congruencia, pero no la hay", apuntó la legisladora.

Finalmente, los representantes del PAN exigieron que la Fiscalía General del Estado actúe libre de presiones y mantenga su autonomía, sin ser utilizada con fines de persecución política. Sostuvieron que tal situación corresponde a un régimen autoritario y no a una democracia.