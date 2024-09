Acusan a Coca-Cola Femsa de abuso laboral: bloquean acceso en Orizaba

Por presuntos actos de abuso de autoridad, intimidación, prepotencia y agresiones físicas y verbales, trabajadores del área de preventa de una empresa refresquera Coca-Cola Femsa asentada en las inmediaciones del Parque Industrial Valle de Orizaba, protestaron de manera pacífica en las afueras de la planta impidiendo con ello la entrada y salida de las unidades de reparto.

Los 44 trabajadores afectados de confianza aseguran no liberarán las entradas principales de esta importante empresa con presencia a nivel nacional e internacional hasta que autoridades superiores tomen cartas en el asunto y cesen a los directivos de la Planta Coca-Cola Femsa Orizaba.

"Es un tema ya bastante crítico la situación que vivimos como trabajadores, estamos en el sentido que todos los días sí vamos a seguir en la compañía porque cada rato nos están amedrentando que no hacemos el trabajo, que nos van a correr, que allá afuera viene otro por menos dinero y así es el tema. Somos aproximadamente 44 trabajadores de confianza toda la plantilla de preventa los afectados", dijeron los trabajadores.

QUEJAS CONTRA GERENTE Y SUPERVISOR

Los empleados de confianza de Coca-Cola Femsa aseguran que tanto el gerente de venta Francisco Javier como el supervisor de ventas, Ángel Montero, ejercen actos de intimidación, prepotencia, malos tratos e incluso hasta agresiones físicas y verbales.

"La gente ya se está enfermando por la presión laboral, personal bueno ha venido a renunciar porque ya no aguanta la presión y la carga de trabajo excesiva que tenemos. Por eso exigimos hablar con el director de la zona que ya viene del Puerto de Veracruz".

Puntualizaron que la planta Coca-Cola Femsa Orizaba se ha caracterizado por ser lo mejor a nivel país, pero desde que llegó el gerente de venta Francisco Javier como el supervisor de ventas, Ángel Montero, todo ha sido un caos.

"Ha habido desde accidentes automovilísticos con los compañeros por el cansancio, por estrés, bajas repentinas, movimiento de rutas repentinas, no tenemos vacaciones, hay varios compañeros que llevamos dos o tres años sin vacaciones".

Reiteraron que estos directivos se comportan en una actitud muy agresiva e intimidatoria en contra de la base trabajadora, al grado de recalcarles que perderán el trabajo.

Lamentaron estas actitudes ya que ellos tienen una hora de entrada, qué es 6:30 de la mañana teniendo como limite 06:45 horas, pero no tienen hora de salida, incluso llegan a trabajar más de 12 horas diarias.

"Entramos 6:30 como máximo 6:45, no tenemos hora de salida, nuestra hora de salida es cuando se concluye la ruta y para eso ya son las 6 o 7 de la noche. No tenemos vacaciones hay compañeros que llevamos dos o tres años sin descansar, trabajamos los domingos y aún así nos amenazan y nos intimidan., 'Hay una muy especial que no nos baja de pendejos, que no sabemos hacer las cosas, llega el supervisor y te patea de repente, no son formas para trabajar".

Cuestionados sobre si no temen sobre represalias, los trabajadores de Coca-Cola Femsa aseguraron que sí, pero si no alzan la voz tarde o temprano los terminarán corriendo.

"Sabemos que va a haber pero ya ni modo, es que es una de dos, o hablamos con él y lo externamos o de todas maneras nos van a correr tarde que temprano".

Los 44 empleados de confianza del área de preventa esperan el arribo del Director General de Zona de nombre Juan José, quién proviene del Puerto de Veracruz, para que puedan externarle toda esta serie de irregularidades y logren destituir tanto al gerente como el supervisor de ventas, ya que no tolerarán más atropellos en contra de la base trabajadora.