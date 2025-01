Acusa Héctor Yunes complot de diputados afines a Cuitláhuac para afectar a Bautista y Gobernadora

El diputado local Héctor Yunes Landa, del PRI, acusó a un grupo de legisladores de Morena, afines al ex gobernador Cuitláhuac García Jiménez, actual titular del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), de intentar tenderle una trampa política a su correligionario Esteban Bautista y a la propia mandataria estatal.

De acuerdo con Yunes, el objetivo era provocar una reacción que incomodara a la gobernadora Rocío Nahle García durante su participación en la ceremonia de entrega de la medalla Adolfo Ruiz Cortines, el 9 de enero en el Congreso del Estado.

"Pretendían, en su candidez, cuidar a Cuitláhuac sin importar la incomodidad que yo provocaría a la gobernadora del Estado que asistirá hoy a la sesión solemne. Soy un político profesional, respeto a las instituciones y las investiduras. Conozco mi papel como opositor. No caigo en trampas rupestres".

La controversia inició durante la primera sesión del año en el Congreso del Estado, cuando Yunes presentó un punto de acuerdo para exhortar a la presidenta Claudia Sheinbaum a reconsiderar el nombramiento de Cuitláhuac García como titular del Centro Nacional de Gas Natural (Cenagas).

En respuesta, diputados de Morena abandonaron el recinto, dejando la sesión sin quórum y obligando a su suspensión.

A través de un mensaje en redes sociales, Yunes Landa afirmó que un integrante del Congreso le advirtió sobre el supuesto plan de los legisladores afines al ex gobernador García Jiménez.

Según esta versión, el grupo buscaba orquestar una situación que provocara desorden durante la ceremonia solemne y dejara en mal a Esteban Bautista, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y principal figura responsable de la gobernabilidad en el Congreso.

"En realidad dos integrantes del grupo legislativo de Morena, cuyo género me reservo para no ser acusado de violencia política; con el propósito de proteger a Cuitláhuac, no solo impidieron mi intervención en la tribuna, sino al mismo tiempo le pusieron una trampa a su propio coordinador legislativo: el diputado Esteban Bautista".

EL SUPUESTO OBJETIVO DE LA "TRAMPA"

Yunes Landa acusó que los legisladores de Morena buscaban evitar que continuara su intervención en tribuna y, al mismo tiempo, generar una crisis institucional.

En su declaración, el diputado priista enfatizó que no cayó en lo que calificó como "trampas rupestres".

Expuso que, como opositor, respeta tanto las instituciones como las investiduras, y que no permitiría que maniobras políticas afectaran su comportamiento.

"La pretensión era provocar que hoy, como respuesta, alteraran yo el orden de la ceremonia de entrega de la medalla Adolfo Ruiz Cortines y provocara el enojo de la gobernadora Rocío Nahle, contra Esteban Bautista, como responsable de la gobernabilidad en la Cámara".