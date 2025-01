Acude a terapia, IMSS Veracruz Norte recomienda atender salud mental

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Norte informa acerca de la importancia de acudir a terapia psicológica cuando se tenga la inquietud de mejorar la salud mental y de esta manera, evitar trastornos que afectan la calidad de vida.

"Ir a terapia debe verse como una oportunidad de tener una confrontación con uno mismo, un diálogo, en el cual podemos hablar con nosotros mismos. Es muy importante que, si algo nos hace ruido, nos escuchemos", señaló la psicóloga del Hospital General (HGZ) de Zona No. 11, Ana Lidia Solano Meléndez.

Añadió que: "si se tiene problemas con alguna amistad, los padres, el trabajo, la pareja o si simplemente quieres mejorar; si sabes que eres bueno para algo, pero te falta confianza, acude a terapia, es una solución para muchas cosas. Existen diferentes enfoques en la psicología, como son: la terapia conductual, la humanística, la ericksoniana, entre otras; por lo que es importante que el paciente elija con la cual se siente más cómodo".

Solano Meléndez enfatizó que, el estrés es algo con lo que vivimos día a día, aunque no nos guste y depende mucho de la situación, por lo que hay que identificar que es lo que nos lo está generando, por ejemplo: voy en el tráfico y se que se me va a hacer tarde, no lo puedo evitar en el momento, pero puedo respirar y centrarme en llegar con bien, además es algo que podemos evitar saliendo más temprano.

Cabe destacar que, la salud mental la podemos mejorar de muchas maneras, entre ellas alimentándonos sanamente, mejorar la calidad del sueño, disminuyendo nuestra exposición a las redes sociales, ser y aceptarse uno mismo, realizar actividades que uno disfrute.

La terapeuta enfatizó que, el IMSS cuenta con personal profesional que brinda atención a los derechohabientes que lo soliciten, por lo que, en caso de sentir la necesidad de terapia, es necesario solicitar el envío a su médico familiar y recordó a la población en general que recibir atención psicológica es algo completamente normal y saludable.