Activista encara a Yunes Márquez: "usted es el típico que hace daño"

El senador Miguel Ángel Yunes Márquez fue encarado por la directora de Educación con Rumbo y Unión Mujer, Paulina Amozurritia en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde le dijo "usted es el típico que hace daño y luego dice que le hacemos daño".

La activista publicó un video en sus redes sociales, donde narra que logra observar al senador por Veracruz, y le cuestiona sus decisiones por haber votado a favor de la reforma al Poder Judicial, así como por el hecho de las razones, por las cuales le retiraron las órdenes de aprehensión a él y otros miembros de su familia por parte de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

En la primera parte del video, Paulina Amozurrutia saluda amablemente al senador y con un tenue tono de voz le pregunta sino cree que traicionó al pueblo de México y a los partidos políticos, en alusión al PAN, PRI y MC.

Yunes Márquez evidentemente incomodo le suplica "por favor deme chance", pues quería continuar avanzando por el pasillo para poder ingresar al área de abordaje.

Ella le responde, "no por favor denos chance a los mexicanos, porque usted apoyó la reforma judicial" y de inmediato le cuestiona "¿O también me va empujar, porque soy mujer?".

El senador se queda callado y sólo saca su teléfono celular para mostrar el boleto electrónico que le permita pasar a la sala de abordaje, y apenas voltea a dar una mirada a la activista.

Paulina Amozurrutia continúa preguntándole por qué le retiraron las órdenes de aprehensión, incluidas las de su padre el ex gobernador.

En la segunda parte del video, la activista ya sólo se graba a ella y le pide Miguel Ángel Yunes Márquez que no se confunda y agrega "los mexicanos no te faltamos al respeto, lo que pasa es que no se nos olvida que traicionaste a la democracia y a México. Y que tú, tu papá y tu familia están acusados de violencia sexual infantil".