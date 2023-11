Acepta Manuel Huerta postulación al Senado por Veracruz

A través de una carta dirigida al Comité Nacional del Movimiento de Regeneración (Morena), el ex delegado en Veracruz del gobierno federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara aceptó la propuesta de Coordinar los Trabajos del Federalismo en Veracruz, que lo llevará a ocupar la representación de la entidad en el Senado de la República.

En Poza Rica mencionó que decidió aceptar la propuesta tras consultar con el pueblo que le dio su apoyo para ganar la encuesta cuando pretendía la Coordinación de los Trabajos de Defensa de la Cuarta Transformación en Veracruz.

'ME DEBO AL PUEBLO DE VERACRUZ Y A SU APOYO'

"Estoy aceptando después de consultar con el pueblo que es quien me apoyó, porque esto no me lo dio ni la Coordinadora Nacional, ni la Coordinadora Estatal, ni la propia Dirigencia del Movimiento, me lo dio el pueblo con su apoyo en la encuesta, por eso era importante que les consultara", subrayó.

Manuel Huerta aseguró que es una forma de equilibrar el ejercicio de gobierno para Veracruz y reiteró que desde esa posición puede y así lo hará, vigilar que el proceso de transformación no vuelva a detenerse, sino por el contrario se acelere en beneficio de quienes más lo necesitan, los sectores vulnerables de la población.

Señaló que el Proyecto de Nación toma mayor fuerza y justo con Rocío Nahle en la Coordinación Estatal, como al lado de Claudia Sheinbaum en la Coordinación Nacional, habrá la continuidad en los trabajos por el pueblo.

Anunció para el 20 de noviembre el inicio de la precampaña de Claudia Sheinbaum desde Veracruz lo que demuestra la relevancia que tiene el Estado a nivel nacional y el interés del Movimiento por el pueblo veracruzano.