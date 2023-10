A regañadientes, resuelven conflicto en jardín de niños de Maltrata (+Video)

Luego de un diálogo con la supervisora escolar, padres de familia del jardín de niños Vicente Guerrero aceptaron se disuelva uno de los grupos de segundo y que el maestro pase a dar clases a tercer grado.

Con esto, se abrirá el plantel a partir de este miércoles, el cual permanecía tomado desde hace 15 días.

Sobre la solución que recibieron, los paterfamilias admitieron no quedar muy conformes, sobre todo los de segundo grado, pero dado que la mayoría aceptó, liberarán el plantel.

¿Por qué se quejaban los padres de familia en Maltrata?

Inés Arely Torres Arroyo, supervisora de la Zona 110, explicó que este problema se presentó porque cuatro maestros de la zona que le corresponde, una de ellas de ese plantel, presentaron examen de promoción y obtuvieron un ascenso vertical.

Con esto, pasaron a ser directores de su propia escuela.

"Antes de que los compañeros tengan un acta definitiva como directores, ellos tienen un proceso como interno, en ese proceso ellos deciden si quieren quedarse en ese cargo, es un beneficio que viene en la convocatoria.

"Mientras tanto, en ese tiempo se manda un interino, que fue lo que también se estuvo haciendo aquí", indicó.

Sin embargo, explicó que en este caso la profesora causó baja definitiva al aceptar el otro cargo, por lo que ya no se podía seguir así, sino que se tenía que mandar a un maestro con plaza de docente para quien tenga derecho de cubrir tras hacer su examen de admisión, lo que depende de la USICAMM y la SEV.

Agregó que ahora tienen otro problema, pues en el jardín de niños hay 98 alumnos, por lo que necesitan tener 100 para que se les envíe otro maestro y no haya pretexto.

Por su parte, los padres de familia señalaron que si no hay más niños es porque este jardín cobra más de mil pesos en cuotas, por lo que se le considera una escuela "cara", pero además, sí tenían cinco maestros, ahora no se explican por qué no les quieren dar el que les corresponde.