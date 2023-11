A Pepe Yunes le falta ´mucho trabajo´ al interior del PRI: Anilú Ingram

La diputada local del PRI, Anilú Ingram Vallines, afirmó que José Yunes Zorrilla, quien será el candidato de la coalición opositora "Fuerza y Corazón por Veracruz" (PRI-PAN-PRD) para la gubernatura, tiene "mucho trabajo al interior del PRI".

"Yo a Pepe lo respeto, le tengo aprecio, creo que es un escenario complejo al que se está enfrentando tanto para él como para quien en un momento dado hubiera sido elegida o elegido.

"No es un reto sencillo y en donde evidentemente se tendrá que hacer mucho trabajo al interior y al exterior en este sentido si realmente se quiere ganar", declaró la legisladora.

En entrevista, la diputada prefirió no aclarar si renunciará al tricolor e incluso si podría ser candidata a algún cargo por otro partido.

"Mis ideales por Veracruz y por México no cambian, mis ideales, mi lucha, yo he trabajado a lo largo de 20 años que ha sido mi trayectoria política y esos no cambian, esos temas están firmes y yo seguiré trabajando", señaló.

EN EL PRI, 'PROCESO SUCIO'

Ingram Vallines reiteró que el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, "ensució" el proceso de selección y no integró a la sociedad civil.

"El buscar o no la candidatura al gobierno de Veracruz por el PRI debido a las formas, al poco cuidado que tuvo Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI, en torno a este procedimiento porque no se integró a la sociedad civil organizada", añadió.

La coordinadora del grupo legislativo del PRI en el Congreso local añadió que seguirá pendiente del proceso de comparecencias, haciendo lo propio en el encargo que hoy tiene y en el cual debe de dar resultados.