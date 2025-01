12 personas realizan registro para presidencia municipal de Misantla

Al abrir por completo el proceso interno de Morena a la ciudadanía en general, provocó que en el municipio de Misantla, al menos 12 personas realizaran el registro, entre los cuales la mayoría son ex priístas y panistas, que todavía hace unos meses militaban en dichos partidos políticos.

Entre quienes ya habían formado parte de otros partidos políticos, ocupando regidurías o cargos municipales y que ahora buscan ser tomados en cuenta por Morena está la ex regidora Nancy Barreda Sánchez; el empresario y ex funcionario Gastón Roustand; y la ex candidata de MC y Fuerza por México, Esmeralda Hernández.

Igualmente en el listado aparece otro ex militante del PRI e incluso ex regidor, Luis Alberto León Rendón, mismo caso que Zeferino Pérez.

Otros más que aparecen en la lista están el empresario Iván Aburto Salazar; la ex delegada de Tránsito y Vialidad, Mercedes Acosta Hernández.

Quienes si han tenido activismo dentro de Morena en los últimos años en Misantla, se encuentran Leticia Bandala León; el activista social Alfieri Belli; el luchador social Rogelio Vásquez; y los fundadores del partido en el municipio Cirilo Orduña y Rubén Saldivar.