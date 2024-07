Yeri Mua: esto opinó la influencer sobre el carnaval de veracruz

Como parte de las actividades que se realizan en el Carnaval de Veracruz 2024, se encuentra la elección de la reina del Carnaval, cuya figura debe ser veracruzana y reconocida en el ámbito artístico, por ello, en la edición de este 2024, este lugar fue ocupado por la cantante jarocha Yuri.

Así como Yuri, también han pasado otras famosas, algunas de las más reconocidas son las siguientes:

1999: Anilú Ingram Vallines. Tras paso como Reina del Carnaval, Anilú Ingram

2000: Paulina Reyes Leo

2001: Katya Terán

2002: Adriana Fonseca. Debutó como actriz en Televisa.

2021: Caritina Hernández Viveros. Durante la pandemia de covid-19, Caritina I fue la reina durante el Carnaval Virtual. A sus 90 años,

2022: Yeri Cruz Varela, mejor conocida como Yeri Mua, una joven influencer que saltó a la fama en redes sociales y quien recientemente dio su opinión sobre la edición de esta fiesta.

Yeri Mua, esto opina del Carnaval de Veracruz

"La bratz jarocha", Yeri Mua pasó a ser reina del Carnaval de Veracruz con un récord en recaudación de votos y debido a los vestuarios que lució en cada uno de los paseos, pero, recientemente a través de sus redes opinó sobre la edición de este año.

Yeri, señaló que fue invitada a participar en un carro alegórico junto a las ex reinas, pero no habría aceptado la invitación debido a que no se sentiría cómoda.





"Me invitaron a estar en el carrito de las exreinas, lo cual obviamente dije que jamás, porque muchas de esas exreinas estaban en contra de que yo ganara".

Señaló.

Así mismo, comentó que el evento se quedó por debajo de años anteriores por mal uso de los recursos económicos, comparándolo con el Carnaval de Mazatlán al que calificó de ser el mejor del país.

"Qué flojera hablar del Carnaval de Veracruz porque es tema viejo, tan viejo que en 100 años sigue sin renovarse en su totalidad y por eso es que el carnaval de Mazatlán sigue estando mejor que el de Veracruz, porque los mismos siguen estando ahí sin hacer ningún cambio".

Así fue el paso de Yeri Mua como reina

Yeri Cruz Varela, fue coronada como reina del Carnaval de Veracruz 2022, logrando obtener más de un millón de votos y en 2023, a través de un vídeo, mencionó que era su sueño desde pequeña y había logrado cumplirlo gracias al apoyo de la gente, principalmente de sus seguidores.