¡Con el niño no! Wendy protege a Emilio Osorio ante nominación en la casa de los famosos

Es bien sabido de la popularidad que tiene Wendy Guevara en redes sociales, por eso es participante del famoso reality show "La casa de los famosos México", donde la hemos observado desenvolverse perfectamente ante las cámaras, y ha logrado cautivar al público con su carisma.

Pero no solo ha logrado conseguir más fans, dentro de la casa ha formado amistad con diferentes personajes, sobre todo con los que mejor se le ve conviviendo estos días ha sido con Emilio Osorio, y Nicola Porcella. Ellos tres han formado un grupo que a la gente de redes les ha gustado mucho, e incluso los llegan a presentar como "una familia", debido a la forma de llevarse.

Wendy pide a sus fans que salven a Emilio

Este cariño entre los participantes ha llevado que Wendy cuide a Emilio, el más joven de la casa, es por eso que ante la noticia de que Osorio está nominado, Wendy no se limitó a preguntar directamente a todos sus compañeros quien lo había nominado.

Ante la preocupación de que abandone la casa, Wendy le pide a todos sus fans que voten por Emilio, y Sergio Mayer, quien también salió nominado por quinta vez. Esta petición fue acompañada de una promesa por parte de Wendy, quien señala que si salvan a sus compañeros del Team Infierno, saltarán desnudos a la alberca de la casa.









La reacción de Emilio

A pesar de que en el momento que conoció su nominación el cantante, de 20 años, tuvo una reacción muy madura, después fue a uno de los cuartos a desahogarse, pues comenzó a patear algunos de los muebles y a decir "Me voy a la rea$%&, a la rea%&/ me voy". El hijo de Niurka estaba muy desconcertado, pues hasta el momento había hecho una buena relación con todos los integrantes de la casa, lo que le había hecho evitar ser sentenciado.

En un momento, entró Nicola Porcella al cuarto y al verlo se acercó para mencionarle "Papi, está raro", pues tenía pocas probabilidades de salir en la terna. El actor peruano mencionó que, de acuerdo a sus cuentas, uno de los integrantes del cuarto Infierno tuvo que votar por él para que saliera eliminado; "Alguien del cuarto te tuvo que haberte dado (votos), es que si no, no me salen las cuentas", mencionó la estrella de televisión.

Nicola le mencionó a Emilio que no quería que saliera, pues no tendría con quién divertirse, sin embargo, no fue el único en mostrar su molestia tras la nominación, ya que Wendy Guevara también reaccionó al respecto. Después de que los conductores terminaron con la transmisión, la integrante de "Las Perdidas" se paró del sillón y gritó "¡Hijos de la chingada! ¿quién nominó a Emilio?", para después lanzarse contra Paul, todo esto en tono de broma, pero sí tratando de defender al hijo de Juan Oosrio, a quien le promeió no lo mandaría a la sentencia si su papá le daba un papel en una telenovela.

En tanto, Emilio Osorio todavía tiene oportunidad de ser salvado tanto al ser elegido por el líder de la semana, que nuevamente es Jorge Losa, o bien con el voto del público. Sin embargo, muchos usuarios de redes sociales predicen que en caso de que el galán elija otra vez a "La Barby" Juárez, se reducen las posibilidades de que el joven actor y cantante continúe en la competencia, ya que Sergio Mayer y Paul Stanley tendrían más apoyo.

Niurka sale en defensa de su hijo

A través de sus historias de Instagram, la actriz compartió que se encontraba viendo en vivo la gala de nominaciones, que se llevó a cabo la noche del 5 de julio y donde su hijo Emilio Osorio resultó nominado.

Tras conocer a los nominados, Diego de Erice, uno de los conductores de La Casa de los Famosos México, señaló que Niurka ´no iba a poder salvar a su hijo´ de que se pudiese convertir en el próximo eliminado.

Fiel a su estilo, y respondiendo ante el comentario del conductor, la exprotagonista de Aventurera señaló que Emilio sí podría evitar ser eliminado siempre y cuando ´no metan mano´ desde adentro del programa.

"Ya me escribieron de todos lados pa´ avisarme ´Mamá Niu, ve lo que dijo Diego´, ´ Niurka no lo va a poder salvar´. Pues si ustedes no meten las manos, tal vez sí, Diego, ¿verdad? Espero que no metan ustedes las manos y que dejen al público jugar. ¿Pa´ qué me buscan la lengua, eh?", dijo al inicio de su discurso

"No mamen, me tienen loca toda la gente hablándome. Estoy muy emocionada. A darle duro, mi gente. Con fuerza y con huevos"