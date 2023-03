Veracruzano acude a concierto de Bad Bunny y gana tenis; revela olor de sus pies

A través de redes sociales, se volvió viral el joven veracruzano que acudió a un concierto del reguetonero Bad Bunny, y obtuvo como premio un tenis del cantante.

Cada vez los cantantes entregan todo en el escenario, hasta alguna de sus pertenencias personales, tal es el caso de "El Conejo Malo", que en uno de sus conciertos en México decidió quitarse un par de tenis en pleno concierto para lanzarlos al público.

El objeto fue alcanzado por un fanático de Veracruz, quien no dudo el olfatear el tenis de marca Adidas color blanco, para después revelar el olor del pie del intérprete de "Tití me preguntón", "Me porto bonito" "La Jumpa", entre otros éxitos.

El veracruzano de nombre José Durán, señaló en una entrevista para "El Heraldo", que al tomar el tenis de Bab Bunny le llegó un fuerte olor.

José dijo que el olor que salía del calzado del "Conejo Malo" era bastante "desagradable, muy fuerte y a mucho sudor", sin embargo, esto no fue impedimento para guardarlo como un valioso recuerdo.

Ahora el fanático veracruzano conserva el tenis como un objeto que portó uno de sus más grandes ídolos sin importar el olor a queso que emana de él.

/ct