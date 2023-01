Vale Queen presume en video que tuvo intimidad con Babo

Valeria Rangel, mejor conocida como "Vale Queen" grabó un video en sus redes sociales, esto después del polémico video sexual y canción que se tuvo del vocalista del Cartel de Santa, "Babo".

La bailarina Go GO en Veracruz expuso en redes sociales que le habían enviado el video de contenido para adultos que grabó Babo para su plataforma de Only Fans.

Ella grabó un video en vivo, donde recordó a sus seguidores, que el año pasado había contado la anécdota cuando conoció a Babo, de quien confirmó que es su amigo, y con quien habría hace 8 años tenido relaciones sexuales.

En su transmisión ella dijo "que sepan al ver eso que yo me lo comí", también le contó a sus seguidoras la vez que se espantó cuando estaba en pleno acto y sintió las perlas que tiene incrustada el cantante en su aparato reproductor, mismas que él mismo le comentó que es para satisfacer sexualmente a las mujeres.

Vale Queen indicó que no es la primera vez que ha hablado de esa experiencia que tuvo con el cantante de Cartel de Santa desde hace 8 años, por lo que dijo que sin duda es algo que siempre recordará.

Cabe recordar que Valeria indicó que cuando decidió contar la anécdota de la vez que estuvo con Babo, esta le pidió permiso al cantante para poder contarla.

Muchas mujeres seguidoras de Vale Queen le hicieron diferentes preguntas, mismas que fue contestando la princesa del Carnaval de Veracruz.

