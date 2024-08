Tras polémicas, ¿Mariana Echeverría está vetada del programa Hoy?, esto sabemos

Recientemente, Mariana Echeverría, actriz y conductora de Televisa se ha convertido en una figura polémica en el espectáculo mexicano, esto luego de su participación en la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México", generando controversia desde el inicio, pero más por su salida del programa.

Durante su tiempo en el reality show, Mariana Echeverría fue objeto de críticas por parte del público, pero también de sus compañeros de trabajo debido a sus comentarios y actitudes en otras producciones, pero esta situación escaló a las entrevistas posteriores que ha tenido en matutinos como "Cuéntamelo ya" y el programa "Hoy", incluso, en este último del que se habla, podría estar vetada ¡te contamos!

Mariana Echeverría en "Hoy" y "¡Cuéntamelo, ya!"

Echeverría apareció en el programa de espectáculos "¡Cuéntamelo, ya!", donde le mostraron el trato a sus compañeros en La Casa de los Famosos, además de un video donde otros famosos se expresaron en su contra.









Durante el programa, a pesar de sus disculpas, Mariana fue objeto de una broma donde le ofrecieron un cóctel de mangos, por lo que en redes sociales se filtraron supuestas imagenes de Echeverría, quejándose sobre la entrevista y gritando fuera del set.

¿Mariana Echeverría está vetada del programa Hoy?

Mientras tanto, la primera visita de Mariana tras salir de La Casa de los Famosos fue al programa "Hoy", recibiendo una serie confrontaciones por parte de las conductoras, como Andrea Escalona quien la confrontó por afirmar que Arath de la Torre no se llevaba bien con sus compañeros. Esta acusación fue rápidamente desmentida por Escalona y Andrea Legarreta, quienes defendieron a Arath y cuestionaron las afirmaciones de Echeverría.

Mientras tanto, Galilea Montijo expresó su descontento con las declaraciones de Mariana, sumándose a las voces que desmentían cualquier enemistad dentro del elenco de "Hoy".

Después del altercado entre Mariana Echeverría y Andrea Escalona en el programa "Hoy", Andrea Rodríguez, productora del matutino y tía de Andrea Escalona, aclaró que Mariana no está vetada, pero no será invitada en las próximas transmisiones. Aunque solía cubrir ausencias, parece que ya no será el caso.

"Mariana Echeverría no está vetada, pero por el momento prefiero no verla".

