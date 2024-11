The Last Of Us: HBO revela posible fecha de estreno de la segunda temporada

En 2023 se estrenó en HBO la serie The Last Of Us, siendo una adaptación del videojuego del mismo nombre (2013), y tuvo un éxito brutal que le ha dejado una gran legión de fanáticos que están a la expectativa de una segunda temporada.

Precisamente, la plataforma ya ha confirmado anteriormente que una segunda entrega de la serie ya está por llegar en 2025, adaptando el videojuego secuela que se lanzó en 2020, por lo que es sin lugar a dudas uno de los estrenos más anticipados del año próximo a iniciar.

Durante una presentación de los lanzamientos venideros, vía IGN, Casey Bloys, jefe de HBO y Max, compartió un par de detalles sobre la nueva temporada de The Last Of Us, y precisó cuándo podría ser su fecha de estreno.

¿Cuándo se estrena The Last Of Us 2?

El CEO no dijo una fecha exacta, pero sí afirmó que el primer episodio de la segunda temporada se estrenaría en la primavera del 2025; esto, aunque suene ambiguo, la verdad es que reduce bastante las posibilidades, pues hablamos de una ventana temporal entre marzo y mayo de 2025 (considerando la primavera del hemisferio norte).

Por lo tanto, los fans ya pueden hacerse una idea del tiempo que todavía tienen que esperar para ver el tan ansiado regreso de la exitosa serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

¿Qué se puede esperar de la segunda temporada?

Durante la primera temporada, se destacó la fidelidad con la que se adaptó la trama del videojuego original desarrollado por Naughty Dog, aún con un par de libertades creativas que no afectaron la conducción de la historia.

Ahora, con la segunda entrega de la sala, se espera que se siga la misma línea, respetando los eventos originales, aunque posiblemente se haga a un ritmo más lento. Los creadores de la serie han afirmado que una sola temporada no bastará para cubrir todo lo que sucede en el videojuego, pudiendo necesitar hasta 4 tiradas de episodios.

Esto cobra más sentido si recordamos que el propio creador, Craig Mazin, confirmó hace unos meses que la segunda temporada constaría solamente de 7 episodios, siendo más corta que la primera parte, que se compuso de 9.

Así que, aunque ya falta menos para tener nuevos capítulos en 2025, quienes conozcan la historia original tendrán que esperar un tiempo más para verla adaptada a la pantalla chica en su totalidad.

Por lo pronto, se espera que Pascal y Ramsey retomen sus papeles como Joel y Ellie respectivamente, junto a la incorporación de un nuevo elenco compuesto por Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Jeffrey Wright como Isaac Dixon y Catherine O'Hara, rol por confirmar.