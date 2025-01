Espectaculos

'The Last of Us 2' tiene nuevo tráiler y fecha de estreno, te contamos

En los primeros meses de este año llegará a Max la continuación de la adaptación al popular videojuego



La esperada segunda temporada de la exitosa serie de HBO y Max, 'The Last of Us', ya tiene fecha de estreno y ha revelado un nuevo tráiler que ha entusiasmado a los seguidores de la serie. Sony anunció el regreso de la serie para principios de este año durante el CES 2025 en Las Vegas, y el tráiler fue difundido a través de las redes de Max. Esto es todo lo que sabemos sobre el regreso de esta impactante serie. También te puede interesar... Series aclamadas de Netflix que llegarán a su fin este año ¿Qué esperar de ´The Last of Us 2´? Como bien sabemos, ´The Last of Us´ es una adaptación al videojuego homónimo de Naughty Dog, ambientado en un futuro distópico donde la humanidad ha sido prácticamente aniquilada por un virus que convierte a los infectados en zombis caníbales. Los sobrevivientes viven en una sociedad con moral decadente, y los nacidos en este mundo no conocen otra cosa que muerte y violencia. La historia sigue al contrabandista Joel (interpretado por Pedro Pascal en la serie) y a la adolescente Ellie (Bella Ramsey) en su recorrido por un Estados Unidos en ruinas. La primera entrega de esta adaptación fue un rotundo éxito, convirtiéndose en la serie más vista de HBO y Max en América Latina. Después de una larga espera, la historia continuará adaptando la trama del segundo juego de Naughty Dog, ´The Last of Us Part II´, aunque se ha dicho que se necesitará más de una entrega para cubrir toda la historia. En el tráiler se puede ver a la nueva protagonista, Abby (Kaitlyn Dever) deambulando por un pasillo oscuro con un arma, además de un montaje que sugiere una nueva trama llena de acción, persecuciones y escenas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos. Se espera también que Pascal y Ramsey retomen sus papeles como Joel y Ellie en esta segunda temporada que transcurre cinco años después de la anterior; después de un periodo de relativa calma, los personajes deberán afrontar temas como la venganza, la redención y las consecuencias de las decisiones pasadas. ¿Cuándo regresa ´The Last of Us 2´? El anuncio de Sony, confirmado en el tráiler publicado por Max, revelan que los nuevos episodios estarán disponibles en la plataforma a partir del mes de abril. Aunque no se conoce aún una fecha exacta, ya sabemos cuál será el mes, mismo que está a la vuelta de la esquina, para el regreso de la serie. Mientras tanto, el nuevo tráiler ofrece un adelanto de lo que está por venir, aumentando la expectación por esta aclamada adaptación del popular videojuego. The Last Of Us 2

Xalapa | 2025-01-07 | Eric Rodríguez Lugo