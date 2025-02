The Beatles y el récord obtenido en los Grammys 2025 con ´Now and Then´

The Beatles ganando premios por su trabajo en pleno 2025 es algo que resulta sorprendente y a la vez no tanto. Que una banda que se disolvió hace más de medio siglo continúe siendo relevante en la escena musical actual reafirma su posición como el grupo más influyente de todos los tiempos.

El cuarteto de Liverpool hizo historia el pasado 2 de febrero, al hacerse con el Grammy a Mejor Interpretación de Rock, con su canción ´Now and Then´, lanzada a finales de 2023 luego de más de cuatro décadas de esfuerzos de restauración.

También te puede interesar... Ellos son los GANADORES de los Grammys 2025; la lista completa

Un aspecto histórico en ´Now and Then´

El reconocimiento a este tema acaba de sentar un precedente en los premios musicales más importantes del mundo, ya que trata de la primera producción asistida por Inteligencia Artificial (IA) que resulta ganadora en una categoría principal de los Grammy.

Cuando Paul McCartney anunció a mediados de 2023 que el tema sería completado y lanzado, hubo polémica por el uso de IA; sin embargo, como tuvo que aclarar el propio músico, nada en la canción fue creado de forma artificial, simplemente se utilizó la IA para pulir la calidad del audio de una maqueta dejada por John Lennon en los 70s.

Dicha maqueta contaba con interferencias de fondo que ahogaban la voz del cantante, las cuales sólo pudieron ser eliminadas con una tecnología desarrollada por el director Peter Jackson para el documental de The Beatles, Get Back; el resto son contribuciones auténticas de los miembros restantes.

"El mundo no olvidará a The Beatles"

Ante la ausencia de los miembros sobrevivientes del cuarteto, Paul McCartney y Ringo Starr, quien recibió el premio en la ceremonia de los Grammys fue el hijo de John Lennon con Yoko Ono, Sean Ono Lennon, quien admitió su sorpresa y a la vez su admiración por la vigencia que tiene el grupo de su padre.