The Beatles: ¿Qué precio tiene la nueva recopilación de álbumes?

The Beatles celebran 60 años de Beatlemanía este 2024, pues fue en 1964 cuando el grupo visitó por primera vez los Estados Unidos, convirtiéndose en el fenómeno global que décadas después sigue resonando en los rincones del mundo.

Esta semana se estrenará en Disney+ un documental producido por Martín Scorsese, el cual reúne entrevistas y material inédito sobre lo que el grupo vivió en su llegada a suelo americano; pero además, ya está disponible para su compra una colección de álbumes en vinilo lanzados en los Estados Unidos en 1964.

¿En qué consiste la colección de álbumes?

Este "box-set" lleva por nombre The Beatles: 1964 U.S. Albums In Mono, y es una recopilación de siete álbumes en vinilo lanzados en el país norteamericano durante ese año.

Es importante señalar que, a pesar de que la discografía estándar de los Beatles es la lanzada en Reino Unido entre 1963 y 1970, la compañía responsable de lanzar su material en los Estados Unidos, Capitol Records, solía alterar las configuraciones de los álbumes del grupo, con distintas portadas, listado de canciones e incluso mezclas.

Sin detenernos a cuestionar la ética de esta práctica, al final fueron estos álbumes los responsables de que miles de jóvenes estadounidenses se enamoraran del grupo, y esta colección revive esa euforia en vinilo de 180 gramos, elaborado a partir de las cintas originales.

Los álbumes que integran el box-set son:

Meet The Beatles !

! The Beatles Second Album

Second Album A Hard Day´s Night (banda sonora de United Artists)

Something New

The Beatles ´ Story (2LP)

´ Story (2LP) Beatles ´65

The Early Beatles

¿Qué precio tiene la colección?

Esta recopilación de álbumes fue lanzada a la venta el pasado 22 de noviembre, y la tienda en línea oficial para adquirirla en México es uDiscover, donde tiene un precio de 5,600 pesos.

Además, si te interesa un álbum en específico de esta colección, todos los que la integran, a excepción de The Beatles´ Story, pueden adquirirse de forma individual, con un precio de 800 pesos cada uno. Recuerda considerar también costos de envío y tiempo de entrega.

Se espera también que algunas tiendas físicas de nuestro país pongan a la venta próximamente estos álbumes; los precios en estos casos pueden ser similares a los oficiales mostrados en uDiscover, o variar un poco debido a costos de importación.

