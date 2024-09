The Beatles celebra 60 años de Beatlemanía lanzando una nueva colección en vinilo

La historia de la música cambió para siempre en 1964, cuando la banda británica The Beatles puso por primera vez un pie en los Estados Unidos, y se convirtió en un fenómeno global, que hasta el día de hoy sigue resonando en miles de hogares.

Al presente año de 2024, han transcurrido exactamente seis décadas de que John, Paul, George y Ringo conquistaron el mundo, y un hito como este no podía pasar desapercibido, así que se ha anunciado un nuevo lanzamiento conmemorativo.

Se trata de una caja que reúne siete álbumes lanzados entre 1964 y 1965 en los Estados Unidos, cortados analógicamente en vinilo de 180 gramos a partir de las cintas maestras originales en sonido monofónico.

Estos álbumes difieren de las versiones originales lanzadas por el grupo en Reino Unido, pues la discográfica americana asociada, Capitol Records, solía reconfigurar su material para armar su propio producto.

Esta práctica enfurecía a los Beatles, pero eso no quita que estos álbumes tengan un lugar especial en el corazón de los oyentes de la época, que crecieron y se enamoraron de la música del grupo escuchando estas versiones, y por ello este año podrán volver a adquirirlos a 60 años de su lanzamiento.

THE BEATLES´ 1964 U.S. ALBUMS COLLECTED FOR NEW MONO VINYL BOX SET & LP RELEASES, CELEBRATING 60 YEARS OF GLOBAL BEATLEMANIA

´The Beatles: 1964 U.S. Albums In Mono´ Spotlights Seven Albums

Released in America Between January 1964 & March 1965; 180-gram Vinyl LPs Analog Cut from... pic.twitter.com/RGo4u6k5i0