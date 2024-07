The Beatles: 60 años de A Hard Day´s Night, la cúspide de la Beatlemanía

Con un estridente acorde, los Beatles confirmaron su fama mundial un día como hoy, pero de 1964. Luego de una exitosa gira por los Estados Unidos, la banda integrada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr se había convertido en un fenómeno global, y aquello quedó demostrado en su tercer álbum de estudio, A Hard Day's Night.

Por muchos años ha existido el término ´Beatlemanía´ para ilustrar la euforia que despertaba el cuarteto de Liverpool en sus fanáticos de todo el mundo, pero ni siquiera ellos han logrado darle un significado apropiado. Pues bien, este álbum es lo más cercano a lo que la Beatlemanía era en su apogeo.

El álbum fue todo un hito para el grupo, y la música en general. No sólo fue un gran éxito comercial, sino que demostró el potencial de la banda como compositores, pues fue el primer álbum compuesto en su totalidad por canciones originales, además de ser el único en el que todos los temas estaban acreditados a la dupla Lennon-McCartney.

Junto con el álbum se lanzó la película del mismo nombre, la cual busca reflejar de manera cómica el cómo era un día en la vida del grupo. El título fue concebido tras una expresión gramaticalmente errónea de Ringo Starr, y el tema que abre el álbum y la película fue escrito y compuesto en el acto por John Lennon.

Las canciones

Precisamente Lennon vivió una enorme prominencia como compositor en este álbum, al ser el autor principal de 10 de los 13 temas que lo integran.

Desde canciones enérgicas como la principal, ´Tell Me Why´ ´Any Time At All´, ´When I Get Home´ y ´You Can´t Do That´ a dulces baladas como ´If I Fell´ y ´I´ll Be Back´; también sucumbiría a la influencia de Bob Dylan con el solo de armónica que abre ´I Should Have Known Better.

Paul McCartney aportó su clásico toque melódico con el tema ´And I Love Her´, el cual llegó a impresionar hasta a su propio autor y destaca por el riff de guitarra clásica de George Harrison. Del mismo modo, McCartney se lució con la enérgica ´Can´t Buy Me Love´.

George Harrison no aportaría temas de su autoría, pero sería la voz principal de ´I´m Happy Just To Dance With You´, escrita por Lennon especialmente para él. Ringo Starr no participaría como vocalista en este álbum, pero tiene el mérito de haber acuñado el título.

Impacto cultural

Con más de 8 millones de copias vendidas en todo el mundo y habiendo alcanzado la cima de las listas en ambos lados del Atlántico, A Hard Day´s Night puede que a día de hoy se vea opacado por los trabajos más aclamados del grupo en su última etapa, pero su impacto es mucho más significativo de lo que se cree.

Su energía plasmada en cada uno de sus temas representa la popularidad del grupo que iba en aumento. Es rock and roll y Beatlemanía pura, y una pieza importante y obligada para aquellos que se inician en la música del cuarteto de Liverpool.

A 60 años de su lanzamiento, sigue resonando y brillando con luz propia en la discografía de The Beatles y en la historia de la música popular.