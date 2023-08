Taylor Swift es criticada por viajar cada noche a Texas para no dormir en México (+Video)

Taylor Swift tiene programados cuatro conciertos de su gira "The Eras Tour" en el Foro Sol, la noche de este pasado jueves 24 de agosto se llevó al cabo su primera presentación y aunque los miles de asistentes dijeron quedar extasiados con el show que dio la cantante, en redes sociales, también fue vinculada a un polémica que hasta el momento sigue dando de qué hablar pese a que no hay pruebas contundentes de lo dicho. Y es que tras llevarse al cabo su primer concierto, en un matutino se retomó la controversia que circula en redes sociales desde hace unos días, misma que señala que Taylor Swift en realidad "desprecia" a México, y su llegada a la capital de país habría sido por obligación. ¿Taylor Swift no se queda a dormir en México? En redes sociales, hay varios fans de la intérprete de "Bad Blood" que pese a la euforia que ha causado la llegada de la cantante, no han podido evitar quejarse de ciertas actitudes que ha tenido para con el país. Más de 5 minutos de ovación a Taylor Swift, la hicieron llorar de emoción

Así la recibió México en su primer show.#taylorswiftMexico #TaylorSwiftErasTour #TaylorSwift @tayswiftmex_2 @taylorswift13 pic.twitter.com/kqNqNpubvr — Daniela Perea (@danielapereacor) August 25, 2023

Por ejemplo, los fanáticos se han quejado de que la intérprete de "Love Story" no anunció formalmente su viaje a México, como lo suele hacer con otros países y ciudades que ha visitado durante su "The Eras Tour".

Y es que solo basta con entrar a su perfil en Twitter, para ver que regularmente, Taylor da a conocer con gran alegría y emoción que está por llegar a un nuevo destino.

Asimismo, con frases como: "See you soon" ("Nos vemos pronto") o "You´re the next", ("La siguiente parada") la intérprete de ''Style'' y ''Karma'' anuncia sus seguidores sobre su siguiente movimiento. Debido a ello, para algunos swifties este tipo de publicaciones ya son un "clásico" de la cantante, pero en esta ocasión que viajó a México, donde tiene programados cuatro conciertos, no sucedió.

En esta ocasión, la cantante originaria de Pensilvania, al parecer prefirió guardar silencio ante su nueva visita. Debido a que no escribió nada al respecto en su cuenta de Twitter, algunos lo interpretaron como un "despreció" hacia México, e incluso se hizo más de un meme sobre el tema.

Otra situación que también ha hecho pensar que Taylor Swift no está del todo contenta con su visita al país, es su estadía en la capital, pues debido a que se ha manejado con mucho hermetismo el lugar en el que se hospeda la cantante, se ha formulada la hipótesis de que la intérprete de "Shake It Off" no pasará las noche aquí.

Internautas han especulado que cada noche viajará a Texas, e incluso se afirma que una vez que terminó su concierto de este pasado jueves 24 de agosto, voló a Estados Unidos.

Cabe destacar que, este rumor no ha sido confirmado, pero tampoco desmentido por lo que se ha generado un debate sobre este tema.

Aunque, el revuelo que ha generado esta "teoría" ha traspasado las redes sociales, pues los conductores del programa Sale el sol se pronunciaran sobre la idea de que la estadounidense "odia" México.

En una emisión del matutino de Imagen Televisión, Gustavo Adolfo Infante, Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado, comentaron el concierto de Taylor Swift, y retomaron las especulaciones sobre su presunto vuelo a Estados Unidos para pasar la noche.

Asimismo, los conductores de TV ahondaron en que, en caso de que este rumor fuera cierto, sería una medida innecesaria por parte de la estadounidense.

"Lo que me llama la atención es que no quiere dormir en México", dijo Joanna Vega-Biestro, a lo que Ana María Alvarado respondió: "Ahora sí que se cansará porque también dentro de un hotel no le va a pasar nada, está bien que México es inseguro, eso lo sabemos, pero también exagera".

Finalmente, Gustavo Adolfo habló para mencionar que aún nada estaba confirmado. Posteriormente elogió el talento de Taylor Swift.

Y nuevamente, es importante comentar que hasta el momento, Taylor no ha declarado nada respecto a si prefirió volver a EE.UU., para dormir o si se quedó en México; pero ante este polémico rumor, los swifties (sus fans) creen que la cantante podría estar hospedada en el hotel Four Seasons de la CDMX o en el Regis.

También se habla de otros hoteles de lujo como el Ritz-Carlton, Sofitel, W Marriott o Presidente Intercontinental, donde suelen quedarse los artistas internacionales que visitan la capital del país.