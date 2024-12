System of a Down anuncia gira en 2025; ¿incluye a México?

Wake Up! Desde hace días, la agrupación System of a Down había revelado que iniciaría una nueva gira en los Estados Unidos al lado de otras agrupaciones como Korn, Deftones y Avenged Sevenfold.

Pues bien; al parecer System of a Down no solo se conformará con realizar shows en la unión americana, sino que también anunciaron que llegarán a Latinoamérica próximamente. ¿Estarán en México?

¿System of a Down en México?

Recientemente, la agrupación integrada por Serj Tankian, Daron Malakian, Shavo Odadjian y John Dolmayan publicó en sus redes sociales una primera lista de países en Sudamérica donde se estarán presentando. Y tenemos una mala noticia.

Al menos por ahora, System of a Down no ha confirmado presentaciones en México; sin embargo, si aún no decides dónde pasar tus vacaciones del próximo año o no sabes cómo ocupar esos días libres que te deben en el trabajo, estos son los países en donde estará la banda:

24 de abril de 2025 / Estadio Nemésio Camacho El Campín / Bogotá, Colombia

27 de abril / Estadio Nacional / Cercado De Lima, Perú

30 de abril / Parque Estadio Nacional / Santiago, Chile

03 de mayo / Estadio José Amalfitani / Buenos Aires, Argentina

06 de mayo / Estadio Couto Pereira / Curitiba, Brasil

08 de mayo / estadio Nilton Santos / Rio De Janeiro, Brasil

10 de mayo / Allianz Parque / São Paulo, Brasil

Aún no se ha anunciado qué bandas acompañarán a System of a Down en su gira por Sudamérica. Posterior a estas presentaciones, la agrupación volverá a los Estados Unidos para posteriormente seguir con su gira Wake Up! en Canadá.

Para comprar los accesos puedes dar CLICK AQUÍ pues la preventa ya inició, mientras que la venta general comenzará a partir del día 19 de diciembre.

Para estar al pendiente de próximas actualizaciones sobre nuevos conciertos de System of a Down en Latinoamérica y una posible presentación en México, te recomendamos estar atentos a las redes sociales de la banda.

Fue en el año 2015 cuando System of a Down estuvo en nuestro país y en otros puntos de América Latina, por lo que la espera ha sido muy larga para volver a cantar Chop Suey! a todo volumen y fingiendo que nos sabemos la letra.