Soy un alma y existo, dice Flor Amargo sobre su género

"¡Soy no binarie! Ni hombre ni mujer, soy un alma", son las palabras con las que la cantante Flor Amargo mostró su postura respecto a su expresión de género.

En fechas recientes la exparticipante de La Voz México declaró ser persona no binaria, es decir, no se identifica ni como hombre ni como mujer, a pesar de biológicamente haber nacido en este último sexo.

"Que no te defina lo de afuera, defínete tú con tu alma, tus convicciones, tu ser, tus sentimientos, te amo",

Flor Amargo explicó con su piano que no sólo es un cuerpo, sino que puede crear una sinfonía con notas blancas y negras.

"Yo decido cómo quiero mi sinfonía, de qué genero la quiero, de cómo quiero que suene, has que tú vida suene como tú quieras.

"Que no te defina lo de afuera, defínete tú con tu alma, tus convicciones, tu ser, tus sentimientos, te amo", señaló en un video publicado en sus redes sociales el pasado lunes.

ARTISTA COMPLETA

Flor Amargo no sólo es cantante, sino pianista, compositora y arreglista, tiene 36 años y nació bajo el nombre de Emma Mayte Carballo Hernández, se caracteriza por combinar pop, cumbia, plano clásico o folclor.

"Claro que existo, soy no binarie, ni hombre ni mujer, soy un alma y así se va a llamar el disco ´No binarie´ "

"Toda la gente se me ha ido encima por usar un lenguaje inclusivo, ése no es el lenguaje del español, no existen las personas no binarias, no existo, nunca existí para la sociedad, nunca existí", dijo el pasado 14 de diciembre entre lágrimas al publicar un video en sus redes sociales.

En el video se observa a Flor Amargo con traje sastre azul y cabello corto, portando un look andrógino, por lo que reclamó que se le estigmatice y se le discrimine por su expresión de género.

"Claro que existo, soy no binarie, ni hombre ni mujer, soy un alma y así se va a llamar el disco ´No binarie´ y a todas las personas que han sufrido tanto siendo un género que quizá no quieren, no encajan.

"Pero a fuerza la sociedad te quiera a hacer como si fueras hombre o fueras mujer, como si el cuerpo fuera todo lo que nos define, les digo que este disco es para ti", finalizó su video.