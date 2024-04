Slipknot en México: este sería el setlist de la banda en nuestro país

La banda de metal alternativo Slipknot se encuentra celebrando su 25 aniversario con una gira mundial, en la cual incluyó recientemente a México con dos presentaciones en el mes de noviembre.

Será la primera vez que el grupo, liderado por Corey Taylor, esté en nuestro país como protagonistas, por lo que para los fanáticos de la banda de enmascarados será un sueño hecho realidad.

Ahora bien, ¿qué canciones podrás escuchar en los conciertos que Slipknot dará en Guadalajara y en la Ciudad de México? Esto es lo que sabemos.

También te puede interesar... Cartelera de conciertos que habrá en Xalapa para mayo 2024

Este sería el setlist de Slipknot en México

Según la cuenta de X @Slipknot_Mexico, la cual desde 2011 se encarga de brindar información precisa sobre los conciertos del grupo, algunas de las canciones que se han estado escuchando en los shows más recientes de la banda son:

People=Shit

Eyeless

Disasterpiece

Before I Forget

Custer

Psychosocial

The Devil In I

The Heretic Anthem

Unstained

Wait and Bleed

Prosthetic (primera vez en vivo desde 2019)

Vermilion

Este es el primer setlist de Slipknot en su gira de aniversario. En la foto podemos ver al nuevo baterista que todos sabemos quién es pic.twitter.com/sJDPtKLcJM — Slipknot México (@Slipknot_Mexico) April 26, 2024

Además, al finalizar el show, Slipknot ha agregado otros temas como Duality, Spit It Out y Surfacing, aunque no se descarta que incluyan más canciones de su extensa discografía.

Slipknot se presentará en nuestro país los días 8 y 9 de noviembre, primero en Guadalajara en el foro Calle 2 y posteriormente en la Ciudad de México en el Parque Bicentenario, saldando una deuda que tenía pendiente con sus fans de la capital del país.