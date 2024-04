Cartelera de conciertos que habrá en Xalapa para mayo 2024

¡Mayo ya está a la vuelta de la esquina! Y con él vienen varios conciertos que pondrán a bailar y cantar a toda la gente de Xalapa y sus alrededores.

Si no te quieres perder ninguno de estos conciertos, es mejor que vayas rompiendo tu cochinito y agendando las fechas, pues habrá precios accesibles y géneros musicales para todos los gustos. Aquí te dejamos la cartelera completa de conciertos para este mes. ¡Toma nota!

Cartelera de conciertos para mayo en Xalapa

El encargado de abrir esta serie de conciertos será José María Napoleón, quien llegará a la capital veracruzana este sábado 4 de mayo, como parte de su gira "Hasta siempre, canción final". La cita es en el Gimnasio Nido del Halcón de la Universidad Veracruzana (UV), en punto de las 9 de la noche.

Si aún no tienes tus boletos, puedes adquirirlos a través del sitio web de Tus Boletos. Los precios varían de acuerdo con la zona que escojas, pero van desde los 770 hasta los 2 mil 750 pesos:

Diamante 1: $2,750

Diamanet 2: $2,090

Platino: $1,650

VIP: $1,320

Oro: $990

General: $770

Justo en la víspera del Día de las Madres llega "Serenata para mamá", un concierto de la orquesta Pauta Nueva dedicado a la reina del hogar. Este se llevará a cabo el 8 de mayo, en el teatro J. J. Herrera. Los boletos podrás adquirilos a través de Boletópolis.

Para el 10 de mayo celebra a mamá con Messe Merari y Leo Corona, quienes llevarán su show "¡A la Madre!" al foro cultural Cauz, ubicado en José María Morelos 1, zona Centro. La cita es a las 8 de la noche y la entrada general cuesta 265 pesos.

El 11 de mayo no te puedes perder el primer aniversario de Gatos en la Sombra, que celebrarán a lo grande con el evento "Aniversario en la Sombra", donde habrá bandas invitadas, así como regalos sorpresa a los primeros 10 asistentes.

La celebración se llevará a cabo en La Tasca del cantor, ubicada en Xicoténcatl 76, zona Centro. Las puertas se abrirán a partir de las 19:30 horas y la entrada general tendrá un costo de 30 pesos, la cual podrás adquirir con las bandas participantes y en la entrada el día del evento.

El 18 de mayo será un día especial, pues Xalapa tendrá no uno, sino tres conciertos, siendo el de Yuridia uno de los más esperados. La sonorense estará de regreso en la capital veracruzana como parte de su gira "Pa' luego es tarde".

El concierto será en el gimnasio Nido del Halcón, a las 21:30 horas. Puedes adquirir tus boletos a través de la página www.ShowBizTicket.com, así como en el punto de venta físico, ubicado en el hotel Holiday Inn Express. Los precios son los siguientes:

General: $824.00

Oro: $1,030.00

Silla pasillo: $1,648.00

Platino: $1,854.00

VIP: $2,008.50

Diamante: $2,214.50

Fan: $2,575.00

Ese mismo día, el dúo revelación de la escena pop/rock argentina, Koino Yokan, hará vibrar a los xalapeños con su "Centro America Tour 2024". La cita es en el Club Cultural Tierra Luna, a las 8 de la noche. Los boletos están disponibles en Boletópolis y la entrada general cuesta 500 pesos.

Mientras que Andrés Obregón se presentará en punto de las 8 de la noche en El Toque de Gracia-Cocina Estridentista, ubicada en Santos Degollado 81-A, zona Centro. La entrada general costará 550 pesos y podrás comprarla en este enlace.

El miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de mayo, a las 10:00 horas, en el Centro Cultural Tlaqná, la Orquesta Sinfónica de Xalapa ofrecerá su concierto "Días de revueltas", un homenaje a Federico García. Los boletos costarán 30 pesos y podrás adquirirlos en la taquilla del Tlaqná los viernes de 11:00 a 20:00 horas, así como en la tienda UV-Xalapa, de lunes a viernes, de 10:00 a 15:00 y 16:00 a 18:00 horas.

Para finalizar los conciertos del mes llega Daniel Boaventura, con su gira "Best Part of the Show Tour". El cantante brasileño se presentará el próximo sábado 25 de mayo, a las 9 de la noche, en el Gimnasio Nido del Halcón. Los boletos están disponibles en este enlace y tienen los siguientes precios: