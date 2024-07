Serie de Checo Pérez: ¿Cuándo se estrena y en dónde verla?

El piloto de carreras mexicano, Sergio "Checo" Pérez ha conquistado las pistas de automovilismo, pero también las pantallas, por lo que ahora, Disney Plus, la compañía del ratón, anunció el estreno de la docuserie sobre el piloto mexicano, te contamos más detalles.

¿Cuándo se estrena y en dónde verla?

Titulada *"Checo Pérez: ¡No te rindas, cabrón!"*. Tras la reciente renovación de contrato de Pérez con **Red Bull*, la plataforma de streaming llevará a la pantalla una narrativa única que promete ofrecer una visión íntima y detallada de su trayectoria en la élite del automovilismo.

La serie, que se lanzará en los próximos meses, se estrenará el miércoles 31 de julio, y estará disponible únicamente a través de su plataforma.

Este proyecto no solo celebra los logros de Checo en la pista, sino que también explora los desafíos y obstáculos que ha superado para llegar a ser uno de los pilotos más destacados de la Fórmula 1.

Pero esta serie no es la única donde ha participado el piloto, pues apenas el 4 de noviembre del 2022, se estrenó una más titulada Checo + Star, inspirada en el piloto de Red Bull, 'Checo' Pérez.

Cada uno de los capítulos estuvo acompañado de entrevistas exclusivas, imágenes inéditas y un seguimiento especial desde el Gran Premio de Singapur hasta el Gran Premio de la Ciudad de México, en el que el originario de Jalisco obtuvo su segundo podio en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Disney+Plus y Star Plus

La docuserie se suma a la transformación de Disney Plus en una plataforma híbrida que incluirá contenido de Star Plus y ESPN, marcando su relanzamiento en Latinoamérica.

Además, la plataforma será el nuevo hogar de series populares como la temporada 35 de Los Simpson, la tercera de El Oso, y la cuarta de Only Murders in the Building.

Aunque aún no se ha revelado un tráiler o adelanto, la expectativa es alta entre los fans, quienes están ansiosos por descubrir más sobre la vida personal y profesional de Checo, desde sus inicios hasta su posición actual como subcampeón de la Fórmula 1.

¡Prepárense para sumergirse en la vida de un ícono del deporte motor!

