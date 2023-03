Se queja por reacción de Litzy en concierto y redes estallan (+Video)

Es una sensación increíble el poder acudir al concierto de tu artista favorito; los nervios, las emociones, el antes y el después de esa presentación siempre es algo para recordar.

Sin embargo, no todos nos terminamos llevando una buena imagen, y a veces aunque hagamos de todo para ser notados por nuestro ídolo esto no es posible. Algo así ocurrió recientemente en un concierto del conocido 90´s Pop Tour, en específico con la cantante Litzy.

La historia

Un usuario de redes sociales compartió su mala experiencia, cuando en días pasados acudió a este show con toda la intención de pasar un buen rato al lado de su hermana y, por qué no, lograr que la artista los notara entre la multitud.

Para ello, ambos hermanos portaron una playera diseñada especialmente para la ocasión, con la fotografía de Litzy y el nombre de una de sus canciones más conocidas: No te extraño (admítelo, si creciste en los 90 seguro la conoces).

Fue así como el usuario @Alexis_Tenorio disfrutó del show, como él mismo lo explica, en el área VIP, donde es muy complicado que cualquiera de las y los artistas no logren verte.

Súper decepcionado de @LitzyOficial. Hoy fui al concierto por ti, mandé a hacerme una playera personalizada de ti, porque me consideraba tu fan. En 2019 que fue el concierto de los 90s igual compré el boleto porque te quería escuchar y conocer en persona, y hoy que te conocí creo... pic.twitter.com/HR2U2sPmUo — Nutriólogo Alexis Tenorio (@Alexis_Tenorio) March 26, 2023

En las imágenes que compartió puede verse cómo Litzy pasa en varias ocasiones frente a él, incluso cómo hay momentos en que pareciera verlo directamente y aún así no se acercó a convivir con ellos, algo que otros de los artistas sí hicieron en más de una ocasión.

"Hoy que te conocí creo que ya no te admiro (...) por más que me viste, hasta te hacía señas (...) aún así nunca me volteaste ni a ver, todo el público que estaba se dio cuenta.

"La única lección que aprendí hoy es a no idolatrar a un artista sin antes conocer la clase de persona que es", lamentó Alexis en sus redes sociales.

No es que no esté a gusto con la experiencia, yo creo que cuando eres fan de un artista, haces hasta lo imposible por comprar un boleto, llegar de la forma que tengas que llegar al concierto, comprar el souvenir saliendo, etc. Así como en las empresas, y para mi como profesional... pic.twitter.com/kNOAL9ssWx — Nutriólogo Alexis Tenorio (@Alexis_Tenorio) March 27, 2023

Reacciones

No pasó mucho tiempo para que las respuestas a lo expuesto por Alexis comenzaran a surgir. Y hay que decir que muchas de ellas fueron bastante subidas de tono.

Si bien en casos parecidos muchas veces las y los internautas están de acuerdo con quien se siente afectado, en esta ocasión las opiniones fueron muy divididas, algunos llegando al nivel de insultar no a Litzy, sino a Alexis por ´idolatrar´ a una cantante.

El joven no tardó en contestar a todas las publicaciones. Lamentó el comportamiento que incluso personas que conoce han tenido, aclarando que jamás insultó a Litzy, y se dijo tranquilo de lo que pueda ocurrir a pesar de amenazas que ha recibido en mensajes privados.

Soy tendencia en twitteer, súper bien.

Ni si quiera debería contestar pero me tomare un rato antes de iniciar la consulta.

1. Nunca puse la publicación para aventarle hate a la artista, sino porque literal me decepcionó.

2. Estaba hasta adelante, mido 1.84 cm y ella me vio... — Nutriólogo Alexis Tenorio (@Alexis_Tenorio) March 27, 2023

"Gracias por todo, y si algún día quieren conocerme en persona y ver la calidad de ser humano que soy, las puertas de mi consultorio estarán abiertas", concluye Alexis.

Si estuvieras frente a quien más admiras y este simplemente pasara de largo, ¿cómo reaccionarías?

Hay que tener mucho cuidado en una sociedad que cada vez se ha vuelto más intolerante a las opiniones y comentarios de los demás.