Se burlan de Jaime Camil por error al cantar himno de EU

Jaime Camil se convirtió en objeto de burla luego de cantar el himno de Estados Unidos de América. Vestido de negro, se puede ver al actor entonar el himno con mucho entusiasmo mientras aparecieron algunos fuegos artificiales, así como algunos aviones y un paracaidista portando la bandera de Estados Unidos, momento que ganó la mirada de todos los asistentes en el autódromo.

Desde hace varios años el actor se fue a probar suerte en Estados Unidos. Pero el pasado 26 de marzo, Camil se volvió tendencia en redes sociales y fue duramente criticado por su interpretación al entonar el himno previo al inicio de una carrera de la National Association for Stock Car Auto Racing (NASCAR, por sus siglas en inglés).

El actor y cantante mexicano fue elegido para cantar el himno del país del norte durante la celebración de una carrera en el Echopark Automotive Grand Prix de la NASCAR Cup Series en Austin, Texas, una de las categorías automovilísticas más comerciales y populares de los Estados Unidos, campeonato del que el propio Camil dijo que era aficionado.

La invitación de Jaime Camil a la ceremonia de dicho evento surgió debido a que ya tiene experiencia en otros acontecimientos deportivos, pues en otra ocasión entonó el himno en un partido de béisbol en el Dodger Stadium y en un partido de futbol con el LAFC de la MLS, donde milita su compatriota Carlos Vela.

Sin embargo, a diferencia de sus dos previas interpretaciones, esta ocasión el actor mexicano de 49 años se equivocó en su interpretación, ya que en lugar de cantar "at the twilight´s last gleaming", estrofa que se encuentra en el cuarto verso de la canción The Star Spagled Banner, Camil entonó "at the skylight´s last gleaming", acto que generó polémica y críticas en redes.

La actuación del mexicano en la ceremonia previa a la carrera de NASCAR provocó cientos de comentarios negativos y críticas en su contra, ya que muchos aseguraron que, aunque ya es residente de dicho país, no es estadounidense, por lo que en redes afirmaron que no debió tener el privilegio de entonar el himno.