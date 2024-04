Salma Hayek deslumbra en Bienal de Venecia, así lucia la estrella veracruzana

La destacada actriz veracruzana Salma Hayek ha vuelto a capturar la atención de los medios en la 60ª Bienal de Venecia, esta vez con un deslumbrante atuendo para la cena de gala previa a la inauguración del evento. Hayek optó por un espectacular vestido azul lleno de brillo, destacando entre la multitud con su elección de estilo.

La elección de Hayek de un vestido de lentejuelas en tono azul brillante no pasó desapercibida, demostrando una vez más su impecable sentido de la moda y su habilidad para destacar en cualquier ocasión. Acompañada de su esposo, Francois-Henri Pinault, presidente del conglomerado Kering, y su hijastra Mathilde Pinault, la actriz irradió elegancia y sofisticación en el evento.

Salma Hayek y su esposo Francois-Henri Pinault en Bienal Venecia 2024

Con este atuendo, Salma Hayek no solo dejó una impresión duradera en la Bienal de Venecia, sino que también se convirtió en una inspiración para quienes buscan ideas de vestimenta para eventos especiales, especialmente para la próxima temporada de bodas que se avecina en el calendario del 2024.

¡Lentejuelas y zapatos de plataforma con estilo y elegancia!

La estrella de "Frida" deslumbró en la 60ª Bienal de Venecia con un atuendo que evocaba la elegancia de una sirena emergiendo del mar Adriático. Su deslumbrante vestido de lentejuelas, con un escote strapless en forma de corazón y una silueta de corsé que se fundía delicadamente en detalles de flecos en el bajo, no solo estaba en línea con las tendencias de la temporada Primavera-Verano 2024, sino que también añadía un toque festivo perfecto para cualquier ocasión, ya sea una boda de día o de noche en esta temporada estival.

Salma Hayek en 60 Bienal de Venecia

Pero la magia del look de Salma Hayek no terminaba ahí. Complementó su deslumbrante vestido con unos zapatos de plataforma de altura vertiginosa, con una pulsera al tobillo y en un elegante color negro. Esta elección no solo añadía una dosis extra de glamour, sino que también alargaba visualmente su figura, creando una impresionante y elegante silueta.

Salma Hayek en 60 Bienal de Venecia

Y como todo gran conjunto necesita los toques finales adecuados, Salma optó por dos anillos de diamantes, pendientes discretos y un peinado de cabello suelto con ondas naturales y una raya en medio, completando así su look de manera impecable.

En resumen, Salma Hayek nos muestra cómo llevar un vestido de lentejuelas y zapatos de plataforma con gracia y estilo, consolidando su posición como un ícono de la moda y una inspiración para quienes buscan destacar con elegancia en cualquier ocasión.

¿Qué opinas?