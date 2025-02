Rod Stewart en México: ¿cuándo inicia la preventa de boletos y con qué banco?

Rod Stewart, una de las leyendas del rock a nivel mundial, anunció que estará en México como parte de su gira One Last Time Tour 2025.

Será el próximo 7 de octubre cuando el rockero de 80 años llegue a nuestro país, presentándose en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México.

Preventa de boletos para el concierto de Rod Stewart en México

En sus redes sociales, Rod Stewart compartió un mensaje dando algunos pormenores acerca de su gira One Last Time Tour en la CDMX.

"Ciudad de México; tomaré el escenario el día 7 de octubre; los boletos salen a la venta el 22 de febrero a las 11 de la mañana, hora local; no se lo pierdan"; ese mismo día, estarán disponibles para su venta en línea y en las taquillas del Palacio de los Deportes.

Como suele ocurrir en este tipo de eventos la venta de entradas estará a cargo de Ticketmaster; la preventa de boletos se llevará a cabo un día antes de estar a disposición del público en esa misma plataforma, el día 21 de febrero, y será para tarjetahabientes Banamex.

Atento; para acceder a la preventa a través de Ticketmaster puedes hacer CLICK AQUÍ.

La gira One Last Time Tour de Rod Stewart tiene un objetivo claro: ser un homenaje a los más de 50 años de éxitos del intérprete de temas como Da ya Think I´m Sexy, Sailing, Young Turks y varios más que han estado entre los primeros lugares de las listas de popularidad en todo el mundo.

A lo largo de su carrera, Stewart ha vendido más de 250 millones de discos y sencillos alrededor del globo; sus logros abarcan, entre otros reconocimientos, el ser incluido dos veces en el Salón de la Fama del Rock and Roll, así como el ser nombrado caballero del Imperio Británico.

Al momento, carias de las fechas de esta gira ya están agotadas en Estados Unidos y Europa, por lo que se espera que en México y Latinoamérica no sea la excepción.

Y es que luego de su paso por tierras aztecas, la gira One Last Time Tour de Rod Stewart se trasladará al Cono Sur, teniendo presentaciones en:

Movistar Arena de Bogotá, Colombia / 14 de octubre

Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay / 17 de octubre

Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina / 22, 23 y 24 de octubre

Así que ya lo sabes; alista la tarjeta de crédito o pídela prestada a tu contacto de confianza y no te quedes sin boletos para ver a Rod Stewart en el Palacio de los Deportes en México el próximo 7 de octubre.