¿Robo de familia de Cazzu causó ruptura entre artistas? Esto revela Christian Nodal

Christian Nodal y Cazzu han vuelto al centro de la polémica tras anunciar su separación, apenas ocho meses después de convertirse en padres.

Aunque ambos aseguraron que seguirán en contacto por el bienestar de su hija Inti, los rumores sobre los motivos de su ruptura han generado controversia.

El periodista argentino Maximiliano Lumbia sugirió que la separación podría estar vinculada a un robo en la casa que los cantantes compartían, ocurrido en marzo de 2024. Según Lumbia, este incidente no solo provocó que la pareja cambiara de residencia, sino que también podría haber generado un distanciamiento con la familia de Cazzu, insinuando la posible implicación de allegados a la rapera.

"Se habla también de un robo que podría llegar a estar vinculado, algunos habrían dicho, algún posible allegado de Cazzu, o de la familia de Cazzu, algo que a Christian le hizo un poco de ruido, pero básicamente celos, infidelidad e inseguridades", comentó Lumbia en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Las declaraciones encendieron las redes sociales, con internautas criticando a la familia de Cazzu sin pruebas contundentes.

RESPUESTA DE CHRISTIAN NODAL

Ante la creciente ola de especulaciones y ataques, Christian Nodal utilizó sus redes sociales para defender a su expareja y a su familia. Nodal dejó claro su apoyo y pidió detener los ataques infundados.

"Mi gente, les pido por favor que paren con el odio hacia la familia de Julieta, a la prensa que paren con todas las agresiones sin fundamentos y me refiero puntualmente al robo en Argentina. Están dañando a personas buenas, que amo, respeto y no merecen ese dolor", expresó en sus historias de Instagram.

DECLARACIONES SOBRE EL ROBO

En una entrevista para el pódcast ´Noche de Luz´ con Luz García, Nodal confirmó que él y Cazzu fueron víctimas de un robo en su residencia en Argentina.

"Entraron a robar en la casa en Argentina y ya no vivimos en Argentina. Fue el mismo día que yo viajé para lo de París, ese día, a las 4 de la mañana, entraron; ella (Cazzu) tiene una hermana y se acaba de casar: amarraron a su esposa, a mi cuñada, le quitaron los anillos, se robaron dinero", relató.

Nodal concluyó su mensaje en redes sociales pidiendo que no se crean todas las especulaciones y que no se fomente la violencia ni las mentiras. "No crean todo lo que leen, que no se expanda la violencia ni las mentiras por el bien de mi hija y su familia. Gracias", escribió