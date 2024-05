¿Ahora sí es la buena? Blink-182 anuncia concierto en México, otra vez; lo que debes saber

Reza el viejo adagio que ´la tercera es la vencida´; esto estará por verse luego de que la popular banda Blink-182 anunció de nueva cuenta que se presentará en México.

Fue en abril cuando el grupo anunció que por problemas de salud cancelarían su presentación en el Palacio de los Deportes, lo que causó desde molestia hasta decepción entre sus fanáticos.

Antes, en 2023, una supuesta lesión en la mano de Travis Barker hizo que Blink-182 cancelara otra presentación, lo que hizo a muchos pensar que realmente Mark Hoppus y TomDelonge no tenían muchas ganas de llegar a nuestro país.

Blink-182 vuelve a anunciar concierto en México

Ahora, la legendaria banda que cambió el escenario del happy punk cerca del año 2000 anunció, nuevamente, que estará en territorio mexicano, en un concierto que tendrá como sede el Foro Sol de la Ciudad de México.

Eso sí, la fecha aún está algo lejana ya que este concierto será el día 9 de noviembre (si no deciden posponerlo nuevamente), sumándose a las fechas que ya han anunciado en su gira por Norteamérica.

Aunque parezca que falta mucho tiempo para este concierto la realidad es que la venta de boletos ya está a la vuelta de la esquina; será el 5 de junio a partir de las 14:00 horas que podrás acceder a la preventa si tienes tarjeta Citibanamex a través de Ticketmaster.

La venta al público en general será un día después, el 6 de junio a partir de las 14:00 horas, por lo que te recomendamos estar muy al pendiente y no perder la oportunidad de conseguir una entrada.

Si bien los precios oficiales aún no se conocen, tomando como referencia otros conciertos similares en el lugar, los costos han rondado desde los 800 pesos y hasta más de tres mil dependiendo la zona.

¿Será que por fin las y los fans de Blink-182 puedan corear temas como All the Small Things, I Miss You, Dance With Me y otros más en vivo y a todo color? Ojalá y en verdad esta nueva oportunidad "sea la vencida".