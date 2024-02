Residente y Nodal estrenan canción ¿Indirecta a Belinda?

"El forajido" Christian Nodal, anunció el lanzamiento de su próximo disco "Pal Cora" en el que incluirá la colaboración con Peso Pluma "La intención" y la más reciente "Pólvora de ayer" con Residente, entre otras.

La canción "Pólvora de Ayer" ocupa el puesto número 11 en el último álbum del rapero. En este tema, Christian Nodal olvida su tradicional estilo norteño para explorar un poco de rap al ritmo de Residente.

¿Christian Nodal le responde a Belinda?

Belinda estrenó Cactus el pasado 29 de enero, una indirecta muy directa para su ex novio Christian Nodal, con quien terminó su compromiso en 2022.

Muchos esperaban que Nodal o su actual pareja Cazzu respondieran a la canción de Belinda, pero no fue así y hay quienes creen que Pólvora de Ayer habla de la cantante por esta estrofa.





"Y continuar la velada tatuándono´ algo que no signifique nada

Bajo la lluvia de lodo darno´ una enjabonada, yo no lo descarto

Y despertar mirando por una ventana que no sea la de nuestro cuarto"

Una de las estrofas habla de tatuarse, actividad que está muy ligada con Belinda y Christian Nodal, porque el cantante se tatuó los ojos de la cantante en el pecho, entre otros.

En sí, la melodía menciona que tatuarse no significa nada, como minimizando la situación y hay quienes creen que la frase va dedicada a Belinda.

Sin embargo, esta frase la cantan Residente y podría tratarse de una casualidad que se hablen de los tatuajes en Pólvora de Ayer.

Estrenan Pólvora de Ayer

La canción "Pólvora de Ayer" tiene un estilo country que no pasa desapercibido y ha conmovido a los seguidores de ambos artistas. Residente, también conocido como René Pérez Joglar, es una figura destacada en la música latina por su influencia y valentía en el rap en español.









Aunque es importante mencionar que el cantante de "Adiós amor" ha demostrado su afinidad por el género del rap, incluyéndolo en sus canciones como "Botella tras Botella" y "Girasol", la cual fue una respuesta directa a J Balvin.

Por su parte, Residente anunció en redes sociales que su próximo álbum contará con colaboraciones de artistas entre los que se encuentran: Vico C, Arcangel, Rauw Alejandro, Silvia Pérez Cruz y Penélope Cruz, "Quiero Ser Baladista" con Ricky Martin, "Problema Cabrón" con WOS, "This is Not America" con Ibeyi, "Ron en el Piso" y "Rene".









