Red Hot Chili Peppers regresa a México luego de 6 años

La Banda californiana, Red Hot Chili Peppers, regresó a México para presentarse en el segundo día del Vive Latino 2023, tras haberse presentado la última vez hace seis años en el Palacio de los Deportes.

En esta ocasión la banda tomó el escenario principal Indio del Foro Sol donde había miles de asistentes, comenzando con un instrumental Intro Jam, para posteriormente disfrutar de "Around the World", seguido por la conocida canción "Dani California".

"Hola México" dijo Flea, el bajista de la agrupación.

Interpretaron algunos clásicos

Algunos de los éxitos que la Banda interpretó en el escenario fueron:

Scar tissue

Aquatic Mouth Face

Wet Sand, Reach Out

En las interpretaciones de los integrantes, Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith y John Frusciante, no podían faltar los clásicos como Californication, By The Way, Under the Bridge, cerrando con Give it Away; la presentación duró alrededor de una hora y media.

La banda es una leyenda, que reafirmó su éxito en 2002 con el álbum By the Way y sus 12 millones de copias vendidas, desde ahí los californianos crecieron en popularidad.