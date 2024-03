¡Rebelde Way vuelve a los escenarios! ¿Llegará a México?

¿Eres fan de Rebelde Way? ¡Entonces tenemos buenas noticias para ti! Pues la popular banda nacida a principios del 2000 está de regreso y ya prepara su próximo concierto.

No, no nos referimos al grupo de Dulce María, Anahí y compañía, sino a la famosa banda argentina llamada "Erreway", nacida de la novela de Cris Morena, "Rebelde Way" (que por cierto, es la original y en la cual se basó la icónica telenovela mexicana "Rebelde").

Pues bien, esta agrupación (entonces de adolescentes) regresará a los escenarios después de más de 20 años de ausencia. La noticia fue compartida por Benjamín Rojas, uno de los exvocalistas, quien dio vida a Pablo Bustamante en la telenovela argentina.

"Estamos muy emocionados de comunicarles nuestro show de reencuentro de Rebelde Way en Israel, después de 20 años", publicó en sus redes sociales.

De acuerdo con Benjamín Rojas, será un show en Israel, el cual se llevará a cabo el próximo 25 de abril de 2024, en el Live Park. Pero esto no es todo: en esta presentación no solo estará la banda, sino también varios actores de la telenovela.

Además de Rojas, estarán Felipe Colombo Jazmín Beccar, Coco Maggio, Micaela Vázquez, Diego Mesaglio y gran parte del elenco que logró marcar a toda una generación.

Sin embargo, no todo son buenas noticias, pues la alegría que invadió a muchos se convirtió en un momento agridulce, ya que dos de las protagonistas no estarán en este reencuentro.

Se trata de Camila Bordonaba y Luisana Lopilato, quienes dieron vida a Marizza Spirito y Mia Colucci, respectivamente. Y es que Camila lleva muchos años alejada del mundo del espectáculo y, desde entonces, solo se sabe que vive en el sur de Argentina con su familia.

Mientras que Luisana, aunque permanece en la actuación, actualmente se encuentra en Canadá y su agenda no le permite viajar a Israel.

¿"Rebelde Way" dará concierto en México?

La noticia del reencuentro enloqueció a todos los fans de esta banda, quienes rápidamente comenzaron a preguntarse si "Rebelde Way" realizará una gira mundial, pues ya los esperan en muchos países de América Latina, incluyendo México.

Lamentablemente para los fans, "Rebelde Way" no tiene intenciones, por el momento, de realizar más conciertos, por lo que el de Israel será el único de este reencuentro. ¡Pero la esperanza es lo último que muere!, así que los actores y cantantes podrían dar una sorpresa próximamente.