¿Quién es Lily Gladstone? la actriz indígena que ganó un Globo de Oro

La entrega 2024 de los Golden Globes (los Globos de Oro), premió a las películas y series que destacaron por el guión, fotografía, banda sonora y actuación, de este último ramo, la actriz Lyly Gladstone, obtuvo un premio por la cinta "Los asesinos de la luna" como la primera mujer indígena en ganar el galardón.

Lily Gladstone nació el 2 de agosto de 1968 en Browning, Montana, Estados Unidos, su madre es especialista en educación infantil, mientras que su padre es periodista y descendiente de los Blackfeet y los Nimíipuu (Los pies negros) que son una tribu de indígenas nativos de Estados Unidos y Canadá.

La actriz, dio su discurso en lengua nativa, mencionando que vivió en la tribu hasta los 11 años, después su familia se mudó a los suburbios de Seattle en búsqueda de nuevas oportunidades.

"Hay pobreza, violencia, drogadicción y desempleo por todas partes. Pero hay mucho amor en esa comunidad. Lo que une a la gente allí es el amor a la familia, el amor a la tierra".

Señaló.

"Esta es una victoria histórica, esto para cada pequeño niño de las reservas (indígenas), cada pequeño niño urbano, cada pequeño niño nativo que tiene un sueño, que se ve a sí mismo representado y nuestras historias contadas, por nosotros mismos, en nuestras propias palabras, con tremendos aliados y una tremenda confianza de y entre nosotros".

Expresó Lili.

Su discurso fue uno de los más aplaudidos y conmovedores de la gala, pues hizo que miles de personas conocieran por primera vez la comunidad de los Blackfeet.









¿Quién es Lily Gladstone la primera mujer indígena en ganar un Golden Globe?

Su debut fue en el 2012 en el corto 'Jimmy P: Psychotherapy of a Plains Indian' un año después actuó en su primer largometraje 'Winter in the Blood'.

En el 2016 participó en ´Certain Women', película donde compartió escenario con Laura Dern y Kristen Stewart, a partir de ahí su carrera comenzó a ser prolifera.

Ya que comenzó a trabajar en diferentes papeles para televisoras como HBO o Showrtime.

En este 2024, se llevó el reconocimiento como mejor actriz de drama por la cinta "Los asesinos de la Luna" de Martin Scorsese, que junto a Robert De Niro y Leonardo DiCaprio, relatan los asesinatos en serie de los miembros de la nación indígena Osage, que era muy rica en petróleo; una serie de crímenes brutales que más tarde se conocería como el "Reinado del Terror", ambientada en la década de 1920 en Oklahoma.

Esta película está disponible en las salas de cine y llegará a Apple TV+.