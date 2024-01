¿Por qué el 16 de enero es el Día internacional de Los Beatles?

Este martes 16 de enero los admiradores de Los Beatles están de fiesta; y es que esta fecha fue designada como el Día internacional de Los Beatles debido a que un día como hoy, pero de 1957, abrió sus puertas el mítico ´Cavern club´, lugar donde debutó el cuarteto de Liverpool.

Sin embargo, muchos fanáticos no están muy de acuerdo con la elección de esta fecha; ¿quieres saber por qué?

16 de enero, Día internacional de Los Beatles

La elección del 16 de enero para conmemorar a John, George, Ringo y John surgió por iniciativa de la organización The Cavern City Tours, la cual es la encargada del Cavern Club en el año 2001, y la cual en un primer momento fue bien recibida entre los beatlemaniacos.

Fue en el 2007 que el ayuntamiento de Liverpool declaró oficialmente al 16 de enero como Día de Los Beatles, haciendo de esta una celebración mucho más grande que incluye exposiciones conciertos, proyección de películas y muchas cosas más.

Sin embargo, tanto en el Reino Unido como a nivel mundial aún hay muchos fans de los Beatles que no están muy de acuerdo en celebrar al legendario cuarteto en este día.

Para muchos el 6 de julio, fecha en la que John Lennon y Paul McCartney se conocieron, en el año 1957, debería ser considerado como el día de Los Beatles pues en ese momento ´nació´ la banda.

Otro día celebrado por los fanáticos es el 10 de julio; ese día, pero en 1964, Los Beatles regresaron a Liverpool tras su gira en los Estados Unidos, marcando un antes y un después en la historia de la agrupación.

Sea cual sea el día en el que celebren a los intérpretes de Let it be, Help, Yellow Submarine y Penny Lane, todos están de acuerdo en algo: la música no podría entenderse sin la influencia de Los Beatles y la oleada británica que comandaron desde los años 60 y que sigue haciendo eco hasta hoy.