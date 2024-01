Letra y significado de la canción que Bizarrap estrenó con Young Miko

Muchos fans de Bizarrap están enloqueciendo con esta noticia, y es que el anuncio de la nueva colaboración del productor con la artista Young Miko está generando gran expectativa, a tan solo unas horas del lanzamiento la BZRP Music Sessions #58 está reventando las redes sociales.

El productor, que siempre anda con su característica gorra de béisbol y lentes de sol, anunció en su cuenta de Instagram que la artista emergente será la invitada a la siguiente sesión musical de su famosa serie BZRP Music Sessions.

Esta noticia llega muy poco después de que la intérprete de "Lisa" anunciara que dará tres conciertos en la CDMX, Monterrey y Guadalajara en marzo del 2024.

Ella es Young Miko

María Victoria Ramírez de Arellano Cardona más conocida por su nombre artístico, Young Miko es una rapera y compositora de 26 años nacida en Añasco, Puerto Rico.

Miko se ha ganado un lugar en la escena urbana global por sus temas propios, sus colaboraciones con artistas consagrados y por su postura en defensa de los derechos de la comunidad LGBTQ.

YOUNG MIKO

Con más de 26 millones de oyentes mensuales en Spotify en el 2023, Youg Miko se consagró este año como una de las artistas más escuchadas de Latinoamérica.

Ha colaborado con nada menos que Bad Bunny, Karol G, Nicki Nicole, Feid, Villano Antillano, entre otros. También ha sido elegida como la Novata Latina del Año por Billboard, además de emprender una gira mundial por casi 50 ciudades de América del Norte y del Sur, y por España.

¿Qué significa la canción de Young Miko con Bizarrap?

En la canción, la puertorriqueña aborda los comentarios que se han hecho sobre ella en los últimos meses de su carrera. Se han cuestionado rápidamente las razones detrás de su rápido ascenso y de las colaboraciones que ha tenido con diferentes artistas, y en la canción, ella se defiende de esos comentarios.

Letra completa de BZRP Music Sessions #58 con Young Miko

¿Cómo llegamos aquí?

No sé a cuántos pies de altura

Primera clase a Madrid

Acá arriba ya no hay cobertura

Siento que solo fue ayer

le dije a mami que yo iba a volver

a casa otra vez

No sé cuándo la voa´ ver

Pero mientras tanto

andamos en jet ski en Mallorca

Mientras tanto estamos contando torta

La que puede, puede

y la que no puede soporta

Mi gente está bien manin

eso es lo que importa

Y ahora pa´ la baby

estoy joseando daily

Pa´ que suba los stories desde el Bentley

Sintieron la pressure

y ahora están pidiendo tenki

Esto es blanco y negro no me hablen de maybe baby

Aquí corremos fino digo yo no me inclino

Preguntan que si tienen chance

hm mejor ni opino

Yo los saco de la tumba, hablan de mí y los revivo

Dicen que debo favores, cabrón sí

me imagino

Si es que man yo te vi

afuera en la fila pa' mi show

Claro que sí, yo me acuerdo

cuando hablaste mierda de mí

te pegaste a mi VIP

Eres un pussy, puerco

Y si me pillan saliendo es de la entrada de la Prada

Creen que pueden leerme porque me han visto en las portadas

Biza apaga las luces déjame a oscura´

Que mi gente prende los flashes si yo pido que lo suban

Pero mientras tanto

andamos en jet ski en Mallorca

Mientras tanto estamos contando torta

La que puede, puede

y la que no puede soporta

Mi gente está bien manin

eso es lo que importa

Y ahora pa´ la baby

estoy joseando daily

Pa´ que suba los stories desde el Bentley

Sintieron la pressure

y ahora están pidiendo tenki

Esto es blanco y negro no me hablen de maybe

Aquí va otra más

pa´ los que han estao de siempre

Y acho ojalá

ojalá que ustedes nunca me suelten

Aunque nos vean con champaña que no se pronunciar

Aunque todas las marcas me quieran auspiciar

Aunque todas mis exes quieran ser la oficial

Ahora no significa que yo voy a cambiar no

No significa que yo dejo de ser normal

Puede que antisocial que no sepa confiar

no es nada personal Es que si cambian de color

no me quiero asociar

Si los míos no pasan yo no voy ni a entrar

no te sientas mal no eres tan especial

Dicen que hablaste de mi pero ando sin señal

Y mientras tanto andamos en jet ski en Mallorca

Mientras tanto estamos contando torta

La que puede, puede y la que no puede soporta

Mi gente está bien manin eso es lo que importa

Y pa´ la baby estoy joseando daily

Pa´ que suba los stories desde el Bentley

Sintieron la pressure

y ahora están pidiendo tenki

Esto es blanco y negro no me hablen de maybe

¿Cuándo y a qué hora se estrenó BZRP Music Sessions #58 con Young Miko?

La nueva canción del DJ y la cantante se estrenó el miércoles 10 de enero del 2024 en diferentes horarios para Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Podrás escucharla en YouTube, Spotify y Apple Music.