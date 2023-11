Pink Floyd sinfónico en Xalapa: precios y horarios

Pink Floyd es una de las bandas más icónicas del rock a nivel mundial; cientos de personas han crecido con su música y para muchos es, además de Queen, el grupo británico más conocido fuera del Reino Unido.

Y no es para menos; la experiencia sonora que cada una de sus canciones brinda a quienes los escuchan es única en el mundo. Por ello, en Xalapa se realizará un nuevo concierto sinfónico en honor a este legendario grupo.

Pink Floyd sinfónico en Xalapa

El grupo Inside of the Moon, acompañado de la Orquesta Sinfónica de Música Popular de la Universidad Veracruzana, traerán a la vida los legendarios temas de la banda Pink Floyd en un concierto que promete ser de antología.

Fue a mediados del 2023 que un primer concierto sinfónico de Pink Floyd se realizó en la capital de Veracruz, dejando a las y los fanáticos esperando una nueva oportunidad para disfrutar de la música compuesta originalmente por Roger Waters, Nick Mason y compañía.

Pero en esta ocasión, con un estilo único que tanto Inside of the Moon como la Orquesta de Música Popular suelen dar a sus interpretaciones.

El concierto, titulado Pink Floyd sinfónico Vol. II se realizará en la Sala Tlaqná de Xalapa, el día 2 de diciembre de 2023 a las 20:00 horas. Los boletos pueden ser comprados a través del enlace: https://empresasuv.comprarboletos.com/artes-escenicas/pink-floyd-sinfonico-volumen-ii-35

Además, ya están a la venta en la Tienda UV en Xalapa, ubicada en la Zona Universitaria cerca de las facultades de Derecho y Contaduría, en horarios de 10:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas.

También los puedes encontrar en la Tienda UV en el Museo de Antropología de Xalapa, en horarios de 10:00 a 17:00 horas. Además, si tienes suerte, el día del concierto también podrás adquirirlos en las taquillas de la sala Tlaqná, en la USBI Xalapa.

¿Cuánto cuestan los boletos para Pink Floyd sinfónico?

El precio de los boletos para escuchar este concierto varían dependiendo la zona de la sala donde quieras sentarte, yendo desde los 340 pesos, con comisiones incluidas, hasta los 554 pesos en zonas VIP:

Balcón Vip - BOLETO WEB - 554.26 (500 + Cargo por servicio: 18 + Comisión: 36.26)

General - BOLETO WEB - 447.26 (400 + Cargo por servicio: 18 + Comisión: 29.26)

Balcón Lateral - BOLETO WEB - 393.76 (350 + Cargo por servicio: 18 + Comisión: 25.76)

Balcón Trasero - BOLETO WEB - 340.26 (300 + Cargo por servicio: 18 + Comisión: 22.26)

Palco A - BOLETO WEB - 340.26 (300 + Cargo por servicio: 18 + Comisión: 22.26)

Palco B - BOLETO WEB - 340.26 (300 + Cargo por servicio: 180 + Comisión: 22.26)

Por si aún no te animas, canciones icónicas como Comfortably Numb, High Hopes, Coming back to Life y Wish you were Here formarán parte del programa. ¡Qué estás esperando!