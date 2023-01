Paola Durante se pronuncia sobre la miniserie de Paco Stanley

Este miércoles 11 de enero, Amazon Prime Video dio a conocer que ya está en desarrollo la miniserie de Paco Stanley, la cual constará de 6 episodios, en los que se relatará la última etapa de vida del conductor de televisión antes de que fuera asesinado.

Paola Durante, quien fuera edecán del programa "Una tras otra", que conducía Paco Stanley en 1999, se pronunció al respecto, pues todo parece indicar que Belinda la interpretará en la miniserie, pero nadie se ha acercado a ella para pedirle permiso.

"Hola. En estos momentos, por instrucciones de mi abogado, y toda vez que la producción de la serie no me ha buscado a mí, para ninguna situación de permisos o de acuerdos, no tengo nada que declarar, no tengo nada que decir, hasta en tanto sepamos y tenga la guía jurídica de lo que vamos a hacer, motivo por el cual agradezco mucho su interés. En cuanto tenga yo alguna posición que declarar se los haré saber en una conferencia de prensa. Muchas gracias. Paola Durante".