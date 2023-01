Pamela Anderson cuenta su historia en documental de Netflix

¿Porqué no podemos ser los héroes de nuestra propia historia? Cuestiona Pamela Anderson en el tráiler de ´Pamela, a love story´, -Pamela Anderson: una historia de amor, por su título en español-, que llega a Netflix el 31 de enero.

El documental aborda "en sus propias palabras y a través de diarios y videos personales" de la actriz, la historia de su ascenso a la fama, sus romances inestables y el escándalo que provocó su "infame video sexual", como explica la plataforma de streaming.

"Bloqueé esa cinta robada de mi vida para poder sobrevivir y ahora que ha vuelto a salir, me siento enferma" -comenta la ex protagonista de Baywatch- "Quiero tomar el control de la narrativa por primera vez."

POSTER OFICIAL de la producción, dirigida por Ryan White.

Sin límites

El tráiler del documental muestra a Anderson en la actualidad y con imágenes de su cotidianidad: conviviendo con su hijo, sus mascotas, paseando por el lago, entre otros aspectos íntimos.

Sin embargo, también comparte videos de su juventud, jugando con su pequeño hijo y clips de sus estelares en pantalla chica, como la mencionada serie estadunidense, así como sus presentaciones en televisión en vivo.

"No sentía que tenía respeto. Tuve que hacer una carrera de los pedazos que quedaron." -agrega- "Pero no soy la damisela en peligro, me puse en situaciones locas y las sobreviví."

Dirigido por Ryan White, la producción refleja la "vulnerable pero valiente forma de vivir" de Anderson quien, al momento de iniciar la producción, le dijo: "Pregúntame lo que quieras, sin límites."

"No tiene interés en ver el resultado final porque para ella es la experiencia de hacer algo y vivir el momento", declaró el director al medio estadunidense People.

Mira el tráiler aquí: