Mhoni Vidente: maldición persigue a hijos de Joan Sebastian por pacto demoniaco

La famosa astróloga cubana Mhoni Vidente sostuvo que a los hijos de Joan Sebastian los persigue una maldición por un pacto que hizo el cantante con un demonio.

Aseguró que Julián Figueroa no solo murió de tristeza por la muerte de su padre, sino por el demonio que los persigue.

En febrero del 2022, la vidente dijo que se acercaba una tragedia para la familia Figueroa. Y fue el pasado 9 de abril que Maribel Guardia confirmó la muerte de su hijo José Julián tras un infarto agudo al miocardio.

Mhoni compartió en días pasados la última plática que tuvo con Joan Sebastian en 2013, artista que murió el 13 de julio de 2015 tras perder la lucha contra el cáncer de huesos.

Según la cubana, Joan Sebastian le preguntó cuándo moriría, pues solo confiaba en sus predicciones.

"Yo estaba trabajando en Sabadazo en el 2013, estaba con su hijo José Manuel. Se me acerca y me dice: ´Mhoni, no le creo a nadie más que a ti´. Me pregunta: ´quiero saber cuándo me voy a morir´. Le contesto que un día 13. Y me dice: ´mi número de la suerte es el 13"

Asimismo, Joan Sebastian le habría confesado que cuando inició su carrera musical recurrió a la santería para ser famoso y ganar dinero, pero al alcanzar la cima del éxito sintió que algo oscuro lo perseguía.

Le dije: hay un demonio que es el número 13 que se llama Azahel, que está arriba de ti. Le pregunto: ¿te hiciste famoso a los 27 años? Me dice: ´sí´. Él prometió no sé a qué demonio irle bien si tenía ese éxito y lo tuvo. Me dijo: ´yo sentía que algo oscuro me perseguía y me da el cáncer´

Por ello, Mhoni Vidente afirmó que a los Figueroa los persigue una maldición porque ese demonio llamado Azahel está detrás de todos los hijos de Joan Sebastian.

Ese demonio los persigue, ahora se tiene que cuidar José Manuel Figueroa porque quiere ese demonio a todos los descendientes hombres de esa familia. Se tiene que cuidar cuando cumpla 54 años, cada número 27 la vida cambia, por eso muchos famosos mueren cuando cumplen 27 años de edad".