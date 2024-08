Organizan ciclo de cine para difundir cultura de China

La Universidad Veracruzana (UV) a través de su Centro de Estudios China-Veracruz invita a su Ciclo de Cine Chino, el cual dará inicio este 20 de agosto y tendrá lugar en la Unidad de Servicios Bibliográficos y de Información (USBI) de Xalapa.

Este ciclo de cine tiene como fin dar a conocer sobre la cultura e historia de ese país de Asia, por lo que las películas que lo integran "permitirán adentrarte a la sociedad y cultura de ese país, producto de cineastas con gran reconocimiento". Las funciones son gratuitas.

¿Qué películas habrá en el ciclo de cine chino?

El ciclo iniciará a partir del 20 de agosto con la proyección de la cinta To live del director Zhang Yimou; "un filme que remonta a los tiempos de la guerra civil y hace un repaso de los principales acontecimientos tras la fundación de la República Popular de China, puestos en relieve a partir de la historia de cuatro generaciones de una familia".

El jueves 22, se proyectará la película In the heat of the sun de Jiang Wen, la cual narra los días de un caluroso verano en Beijing cuando un chico y sus amigos deambula por las calles en busca de nuevas experiencias.

El martes 3 de septiembre, se presentará The farewell de Lulu Wang, que "captura las experiencias que viven los chinos de ultramar al retornar a su país natal, al igual que el choque cultural que en ocasiones entraña este acontecimiento para sus descendientes".

Por último, el martes 10 se podrá disfrutar de la película Dying to survive de Wen Muye; "en medio de la voraz competencia en la sociedad china, Cheng Yong se ve en problemas financieros. Como último recurso acepta contrabandear medicamentos desde la India, esquema con el que se vuelve rico".

Cada función contará con la presentación de Eduardo Celis, maestro en Arte Cinematográfico y quien curso estudios sobre la cultura e idioma de China, en la Universidad de Estudios Internacionales de Beijing.

Este ciclo de cine está dirigido a todo el público universitario y personas interesadas, en la Sala de Video Conferencia 3 de la USBI a partir de las 17:00 horas.