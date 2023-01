Novia de Mauricio Ochmann, celosa por viaje con Aislinn Derbez

De acuerdo con una amiga del actor, el viaje que hizo en familia con su exesposa, Aislinn Derbez, hizo tambalear su relación.

La entrevistada contó que el noviazgo iba bien, incluso se fueron a vivir juntos, pero de un tiempo para acá, atraviesan por un bache, y todo comenzó a principios de octubre de 2022, cuando el actor se fue con su ex y su hija a Disney.

"Fueron sólo en su papel de papás, pero la verdad eso causó problemas. Aunque Pau diga que no le importó y que siempre le da su espacio como papá, esta vez sí le incomodó, porque se sintió desplazada", reveló la fuente.

"Además le cuestionó por qué tenía que ir Aislinn a ese viaje, que ni era una fecha importante como papás para que estuvieran juntos. Él consiguió el patrocinio del parque para que no pagara las cosas y se fueron como la familia feliz; tampoco le gustó que se fueron con amigos de ella al viaje", añadió.

Pero los celos no sólo son el problema que sacude su relación, pues Pau quiere ser mamá, pero a él parece que no le interesa: "Paulina volvió a tocar el tema de que cómo veía la opción de quedar embarazada, pero Mau siguió dándole la vuelta al tema, cosa que a ella ya no le gustó tanto".