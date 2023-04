´No me representa´; Karol G reacciona a portada de GQ

Karol G es una de las cantantes latinas más escuchadas de los últimos años; su reciente colaboración con Shakira en el tema TQG la han vuelto a catapultar a lo más alto de las listas de popularidad.

Todo parecía ir perfecto; incluso la popular revista GQ la invitó a colaborar y aparecer en su próxima portada, lo que la paisa aceptó con gusto. Sin embargo, esto no salió como la ´bichota´ esperaba.

En las imágenes que ella misma compartió en sus redes sociales, la podemos ver portando un traje verde y sujetando su impactante cabello rojo. Lo que ha llamado la atención en sí es la edición excesiva de las fotografías.

En estas, el rostro de Carolina Giraldo Navarro (su nombre original) se ve exageradamente delgado, además de muy marcado en la zona de las ojeras y, al parecer, con un retoque en el área de las caderas.

Karol G siempre ha dicho y demostrado que está en contra de la idealización del cuerpo de la mujer; muestra de ello son sus videos y publicaciones en redes sociales, donde no teme mostrar las marcas que hay en su físico, así como lo voluptuoso en algunas áreas.

Las imágenes ya fueron publicadas en el sitio web de la revista, acompañando un reportaje donde se habla del ascenso meteórico que la ´bichota´ ha tenido en un género que pareciera ser dominado por hombres, y que las mujeres han conquistado en muy poco tiempo.

"Agradezco la oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto

"Como si para verme bien necesitara de todos esos cambios", escribió la colombiana en sus redes sociales, junto a una imagen de la portada que tanta controversia ya generó entre sus seguidores.

"Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural"; Karol G vio lo ocurrido como una falta de respeto a quienes buscan sentirse cómodos más allá de los estereotipos sociales.

Cabe señalar que poco después, la publicación en las redes sociales de la revista GQ había sido eliminada; sin embargo, varias personas lograron descargarla. Y no se hicieron esperar las reacciones, todas prácticamente aplaudiendo el mensaje de la cantante.

En un mundo cada vez más lleno de cánones estéticos, la voz de la ´bichota´ ha resonado fuerte entre quienes están cansados de seguir lo que dictan las modas.