Natalia Jiménez acusa ser víctima de racismo en Estados Unidos (+Video)

La exvocalista de La Quinta Estación, Natalia Jiménez, compartió en sus redes sociales un bochornoso momento que vivió en un restaurante de los Estados unidos.

La cantante, que se encuentra en aquel país por su gira Antología 20 años Tour; en su perfil de Instagram, subió un video donde relata que se encontraba en un lugar llamado Gigis en Los Ángeles, California.

Jiménez narra que se encontraba en una mesa platicando por teléfono con su hija; sin embargo, en ese momento un gerente del lugar le pidió que se retirara porque estaba ´incomodando´ a otros comensales, supuestamente porque estaba hablando muy fuerte.

Natalia Jiménez acusa discriminación

La artista explica en su video que a su lado había otra mesa con varias mujeres que incluso estaban haciendo más ruido que ella, por lo que deduce que el incidente se debió a que estaba hablando en español.

"No es la primera vez que siento que me discriminan por hablar en español en Estados Unidos pero lo de hoy ha sido increible!! (sic) Estaba hablando con mi hija por FaceTime en el restaurante y resulta que a la gente del restaurante les molestó a tal grado que me corrieron.

"Habiendo a mi lado una mesa con cuatro chicas que estaban hablando más alto que yo !!! Les molesto que estaba hablando en español (sic)", escribió la española junto con el video.

Además, lamentó que a pesar de tener trabajadores de origen latino, el restaurante sea tan poco respetuoso de quienes hablan español; "aunque nos tienen trabajando allá atrás, nos discriminan por hablar por teléfono".

Hasta ahora, el restaurante Gigis no se ha pronunciado sobre lo ocurrido con Natalia Jiménez; mientras, en los comentarios, muchos afirman haber sufrido tratos similares en otros locales de la zona, sin importar que sean artistas o personas que solo van a pasar el rato.