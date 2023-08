Yahritza y su Esencia; ¿por qué están ´vetados´ en México?

Si eres alguien que suele revisar las tendencias en Twitter, habrás notado que la palabra Yahritza ha sido tendencia durante los últimos días; y como muchos, seguro has intentado averiguar a qué se refieren los tuiteros o quién o qué es Yaritza.

Resulta que las publicaciones hacen referencia al grupo musical Yahritza y su Esencia, catalogados como regional mexicano; sin embargo, lejos de ser mensajes sobre sus éxitos recientes, todos hablaban de unos dichos sobre México que no cayeron muy bien.

¿Qué pleito hay en México con Yahritza y su Esencia?

Resulta que la agrupación, integrada por los hermanos Yahritza, Armando ´Mando´ y Jairo Martínez hicieron algunos comentarios acerca de la comida mexicana, incluido el ´hacerle el feo´ a un refresco en bolsita, lo que no gustó a muchos de sus fanáticos.

Cabe aclarar que los hermanos no residen en México, prácticamente toda su vida ha sido en Yakima, Washington, por lo que no es de extrañar que no estén acostumbrados a la comida hecha 100 por ciento en el país, al igual que algunas cosas que nosotros vemos normales.

Y es que ¿quién no se ha tomado un refresco en bolsa cuando lo amerita la ocasión?

Aunque los dichos sobre la comida no fue lo único que molestó a los fanáticos (y a uno que otro acomedido); los hermanos también expresaron que si bien les gusta México, en especial la CDMX, no es muy de su agrado todo el ruido que hay en la capital del país.

Esto desató la ira de las redes sociales, que en pocas palabras sentenciaron que, si no les gustaba México, mejor no vinieran, o que no olvidaran que su familia tenía raíces en este país, además que es aquí (y con temas en español) que han alcanzado un amplio reconocimiento.

Hay quienes han hecho el llamado a ´vetar´ la música de Yahritza y su Esencia por sus declaraciones ´antimexicanas´.

Los reclamos hicieron eco en Yahritza y sus hermanos, que compartieron hace unas horas un video en sus redes sociales, donde explican que "no supieron expresarse correctamente", por lo que terminaron diciendo algunas cosas "fuera de lugar".

@yahritza Aquí le dejamos este mensaje desde el fondo de nuestro corazones ? original sound - Yahritza

"Ofrecemos una disculpa de todo corazón; si ofendimos a alguien, esa nunca fue nuestra intención. Nosotros amamos a México, nuestra cultura y su gente", expresó la joven, al parecer muy arrepentida del malentendido.

Yahritza y su Esencia se dedican a cantar corridos tumbados, un género que se ha puesto muy de moda en el último año tanto en México como en diversas zonas de los Estados Unidos.