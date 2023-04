Naomy Cámara, Miss Earth Veracruz 2024 fue aplaudida en su tierra

En el marco de la edición 74 del Carnaval de la Feria de la Pesca 2023, el Ayuntamiento de Alvarado reconoció la belleza, profesionalismo, dedicación y compromiso de Naomy Cámara Ortiz, Miss Earth Veracruz 2024 con su tierra natal.

Fue la alcaldesa de Alvarado, Lizzette Álvarez Vera junto con los integrantes de la Comuna que hicieron entrega de dicho reconocimiento a la joven, minutos antes de llevarse a cabo el concierto de Margarita ´La Diosa de la Cumbia´ en la Unidad Deportiva "Miguel Alemán Valdés".

"Por tu compromiso, dedicación y persistencia al ser una digna representante de la mujer alvaradeña en el certamen Miss Earth Veracruz 2023", precisa el reconocimiento.

La espectacular reina de belleza estatal respondió a la distinción:

"Me siento complacida, agradecida y doblemente comprometida con este reconocimiento que me hace la tierra que me vio nacer (...) Gracias a la alcaldesa por este reconocimiento y gracias a mi gente de Alvarado".

Naomy Cámara Ortiz, Miss Earth Veracruz 2024.