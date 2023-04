Nahum B. Zenil comparte su 'Universo interior' con el ExConvento Betlehemita

El artista veracruzano Nahum B. Zenil regresó al puerto a través de la muestra ´Universo interior´ que alberga la Sala Ida Rodríguez Prampolini del recinto sede del Instituto Veracruzano de la Cultura, Ex Convento Betlehemita Centro Cultural.

Integrada por 50 obras -traídas desde la residencia de Zenil en Tenango del Aire, Estado de México- y curadas exclusivamente por y para el IVEC, reflejan las cinco décadas de trayectoria del maestro, originario de Chicontepec y quien, a la par de la plástica, realiza labor de gestión y sensibilización creativa.

Recorrido

Previo a su inauguración, Nahum B. Zenil conversó con la directora general del IVEC, Silvia Alejandre Prado, en el Auditorio del Ex Convento Betlehemita, donde compartió sus experiencias y obras, tanto plásticas como poéticas, las cuales también se encuentran plasmadas en la exposición.

"Su obra, que transita entre la corporeidad y la autorepresentación, cuestiona, polemiza y controvierte las nociones canon del nacionalismo, la religión y el amor, persuadiéndonos a pensar que las cosas no siempre son lo que parecen, incluso cuando era peligroso sugerirlo", expresa el texto de sala de ´Universo interior´.

Asimismo, cita a la investigadora Sofía Guadalupe Solís, quien dedicó su tesis doctoral a la obra del artista veracruzano, a quien adjudica ´dos bandos interpretativos en su obra´.

"Por un lado se le considera exhibicionista, esquizofrénico y fragmentado, por el otro, la confesión de un secreto profundo, la sátira y la parodia propia de una relación simbiótica y tortuosa con la sociedad", detalla.

En entrevista con Galería, el maestro y Premio Nacional de Ciencias y Artes 2018 ofreció detalles sobre ´Universo interior´, muestra que permanecerá durante los siguientes meses en el Ex Convento Betlehemita y que refleja "el universo interior que soy como ser humano", en palabras del artista veracruzano.

- ¿Cómo ha sido la experiencia de esta muestra con el IVEC?

- A mí me da mucho gusto estar exhibiendo acá, tenía varios años que no regresaba aquí al puerto. A Xalapa vine hace como cinco años que tuve en una exposición en una galería particular; antes una en el Ágora, organizada por Alejandro Mariano, por parte de Gobierno del Estado, que me pareció muy bien curada y me gustó mucho.

Igual esta, son cincuenta obras que hacen alusión a los cincuenta años de trabajo profesional que tengo.

Egresé de la Escuela Nacional de Pintura y Escultura ´La esmeralda´ en 1972, asi que el año pasado cumplí cincuenta años y bueno, me da mucho gusto estar acá.

- Cincuenta años que reflejan una actualidad, su obra es atemporal...

- Las expresiones artísticas cambian según la época y según las posibilidades, la utilizacon de materiales. Ahora predomina otro tipo de material y son otras las expresiones artisticas.

Yo sigo trabajando sobre lo mismo porque el universo humano es infinito; igual que el universo exterior y me parece acertado el título que le pusieron (a la muestra), me parece un acierto haberle puesto ´Universo interior´, porque eso es lo que creo que refleja la obra, el universo interior que soy como ser humano.

- A 50 años de trayectoria, ¿qué le haría falta por plasmar, por descubrir o crear?

- Es mucho lo que hay que hacer; te digo que es infinito, entonces las vidas no alcanzarian para ese análisis propio, pero sigo trabajando sobre eso mismo.

Ahora estoy en el Sistema Nacional de Creadores, es el segundo año en este último periodo, porque en periodos anteriores he tenido la suerte, o no sé cómo llamarle, de haber sido seleccionado para pertenecer al Sistema Nacional de Creadores.

Y esto me ha permitido continuar trabajando con la libertad que se necesita para hacer el arte.

- ¿Continuará escribiendo poesía?

- Si, en Tenango del Aire coordino un taller de creación literaria y voy a continuar escribiendo, igual que haciendo obra plástica, porque somos obras paralelas que se complementan y una es tan apasionante como la otra, entonces voy a continuar si Dios me lo permite.

Hace 23 años iniciamos una exposición que este año se está llevando a cabo la décimo terceera edición de ´Libros arte objeto. Libros de artista´; ahora somos 52 autores en años pasados hemos llegado a ser hasta 105.

Espero que crezca el número de participantes los años próximos y pensamos continuar con la promocion cultural; la iniciamos desde hace 35 años que llegamos a Tenango del Aire.

- ¿Qué le diria a las nuevas generaciones que están siguiendo los pasos de la plastica?

- Creo que uno de los requisitos para que la obra tenga validez coomo obra de arte es la sinceridad, la honestidad, ser congruente con uno mismo e independientemente de lo que el espectador o la sociedad pueda opinar.

Creo que lo primero que debemos hacer es eso, ser fieles a nosotros mismos y hacer lo que nuestro interior, nuestros sentimientos, nos dicten. Creo que es requisito, le da validez a la obra.